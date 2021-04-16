Ми підготували 5 відеороз’яснень найпопулярніших предметів пробного ЗНО-2021 – української мови і літератури, математики, англійської та історії України та біології.

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Ці матеріали допоможуть усім випускникам безкоштовно й ефективно підготуватися до основної сесії ЗНО-2021, а також детально ознайомитися із нововведеннями в сертифікаційних роботах.

Адже у 2021 році оновлено зміст і формат сертифікаційних робіт із української мови, української мови і літератури та математики.

Як отримати доступ до відеороз’яснень? Щоб переглянути офіційні роз’яснення експертів та безкоштовно підготуватися до ЗНО-2021, слід зареєструватися на платформі iLearn за посиланням.

Пробне ЗНО з української мови і літератури

Дата проведення ЗНО з української мови і літератури: 1 червня. Результати школярі отримають вже до 25 червня.

Так, цього року учні мають обирати, який саме тест складатимуть: з української мови і літератури чи лише з української мови.

Все завдяки зміненим правилам прийому до вишів. Адже деякі спеціальності потребують наявність сертифікату тільки з української мови, а інші – і з української мови і літератури.

Якими будуть завдання:

Сертифікаційна робота з української мови

Вона містить 40 завдань. Виконавши всі, можна набрати 74 тестові бали. Тестування триватиме 150 хвилин.

Учень отримає 2 результати за проходження цього тестування – за шкалою від 1 до 12 балів та за шкалою від 100 до 200 балів – сертифікат ЗНО. Саме цей документ учень подаватиме до закладу вищої освіти для вступу на обраний фах.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури

Вона містить 67 завдань, за виконання яких можна отримати максимум 116 тестових балів. Оскільки ця сертифікаційна робота повністю включає в себе всі завдання попередньої (з української мови), то саме ці два результати будуть зараховані в сертифікаційній роботі з української мови і літератури.

Відповіді до пробного ЗНО з української літератури: відеороз’яснення

Відповіді до пробного ЗНО з української мови можна знайти тут: частина 1 та частина 2.

Пробне ЗНО з історії України

Дата проведення ЗНО з історії України: 4 червня. Результати учні отримають до 25 червня.

Для здачі тесту з історії важливим є фундамент знань учасника ЗНО. Так, у тесті з історії України учням потрібно буде розпізнавати портрети історичних персоналій та пам’ятки архітектури. .

Також варто бути готовими до того, що в тестовому зошиті у завданнях можуть зустрічатись карикатури, ілюстрації плакатів, світлини. Учням треба розуміти історичне тло, яке показує та чи інша світлина.

Сам тест поділяється на дві частини:

Перша частина стосується XX – XXI століття та включає 30 завдань різних форм.

Друга частина тестування також складається із 30 завдань: від періоду найдавніших часів і до Першої світової війни.

Зазначимо, що для того, щоб вступити до вищого навчального закладу, потрібно добре написати обидві частини тесту.

Відповіді до пробного ЗНО з історії України: відеороз’яснення

Пробне ЗНО з математики

Дата проведення ЗНО з математики: 28 травня. Результати будуть оголошені до 22 червня

Щоб скласти тест із математики із завданнями рівня стандарту для проходження ДПА, учневі потрібно розв’язати 28 завдань. За них він може отримати максимальну кількість балів – 50. На цей тест дається 150 хвилин.

Завдання з 1 по 16 – з вибором однієї правильної відповіді (учень отримує 1 бал за одне завдання);

– з вибором однієї правильної відповіді (учень отримує 1 бал за одне завдання); Завдання 17 – 20 – на встановлення відповідності, − так звані “логічні пари” (учень може отримати 0−3 бали за виконання таких завдань);

– на встановлення відповідності, − так звані “логічні пари” (учень може отримати 0−3 бали за виконання таких завдань); Завдання 21 – 26 – відкриті форми з короткою відповіддю (кількість отриманих балів варіюється від 0 до 2);

– відкриті форми з короткою відповіддю (кількість отриманих балів варіюється від 0 до 2); Завдання 27 – 28 – відкритої форми з розгорнутою відповіддю (максимальних бал за розв’язання – 5).

Для складання ЗНО з математики або ДПА з математики на профільному рівні учневі треба буде розв’язати 34 завдання за 210 хвилин. Якщо всі завдання буде розв’язано правильно, учень отримує максимальну кількість балів: 67.

Завдання такого тесту розміщені на трьох бланках, − А, Б і В. На бланку А буде чотири рівні завдань (із вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності та відкритої форми з короткою відповіддю).

А на бланку Б учень знайде завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, так само, як і бланку В. Відрізнятиметься лише кількість балів, які учень може отримати за виконання завдань.

Відповіді до пробного ЗНО з математики: відеороз’яснення

Пробне ЗНО з англійської мови

Дата проведення ЗНО з англійської мови: 25 травня. Результати будуть відомі до 18 червня.

Тест із англійської мови для складання ЗНО та ДПА на профільному рівні містить 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 72. Час на роботу – 150 хвилин.

Робота складається з чотирьох частин: розуміння мови на слух (аудіювання), читання, використання мови і використання письма.

Водночас тест з англійської мови для складання ДПА на рівні стандарту містить 43 завдання, максимальна кількість набраних балів – 56.

Відповіді до пробного ЗНО з англійської мови: відеороз’яснення

Відповіді до інших завдань пробного ЗНО з англійської мови можна знайти тут: частина друга, частина третя.

Пробне ЗНО з біології

Дата проведення ЗНО з біології: 10 червня. Результати будуть оголошені до 25 червня.

Тест із біології містить 50 завдань, на виконання яких учневі дають 150 хвилин. Максимальна кількість балів за тест із біології – 82.

У тесті є три типи завдань:

38 завдань з вибором однієї правильної відповіді (за правильну відповідь – 1 бал),

8 завдань на відповідність (можна отримати від 1 до 4 балів),

чотири завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів (можна отримати від одного до 3 балів).

Відповіді до пробного ЗНО з біології: відеороз’яснення

Відповіді до інших завдань пробного ЗНО з англійської мови можна знайти тут: частина друга, частина третя.

До слова, Міністерство освіти і науки запевнило, що ЗНО будуть проводити в установлені терміни. Його не скасують, але можуть змінити формат проведення тестувань.