Відпочивати чи вчитися: як учням провести літо з користю
Джерело:24 канал
Традиційно літо вважається сезоном відпочинку та перерви в навчанні. І для багатьох школярів це "поважна" причина не набувати нових знань. Але є безліч ідей, які допоможуть провести літо з користю.
За словами експертів, влітку наш організм "вмикається" на повну потужність. До того ж, довгі дні підвищують вироблення серотоніну – "гормону радості", який відповідає за настрій та самопочуття.
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Чому для навчання не варто чекати осені
Для покращення будь-якої сфери життя на варто чекати понеділка, нового року чи осені. Найкращий час – сьогодні. Яку б форму навчання ви не обрали, літній "старт" матиме безліч переваг.
Зокрема, у крутих репетиторів та на курсах, куди прагнуть потрапити багато охочих, ще є вільні місця. Окрім того, ви можете обрати найбільш зручний розклад.
Дитина навчається вдома / Фото Unsplash
Також під час канікул деяким учням легше подолати лінь, адже після 90 (умовно) хвилин уроку залишається ще багато солодких годин літнього відпочинку.
Варіанти корисного відпочинку
Щоб провести літо з користю, визначіться з очікуваннями. Що ви вважаєте корисним для своєї родини? Чого прагне дитина? Чи готові продумувати ефективне літо для школяра, а може довірите це завдання професіоналам? Нижчен навечено кілька варіантів проведення часу з користю.
Дитячі табори – вчимося та спілкуємося
Учні середньої та старшої школи просто обожнюють спілкування з однолітками. Про це варто пам'ятати, плануючи літні канікули. Дитячі оздоровлювальні табори – чудовий варіант відпочинку, адже в них діти вчаться комунікувати одне з одним.
Можна знайти табір, який здійснює і навчальну діяльність – таких дуже багато. Уже нікого не здивуєш дитячими таборами з вивченням англійської мови.
Самостійне невимушене навчання
- Головне – не перестаратися. Дітям до 10 років цілком достатньо пів години 2 – 3 рази в тиждень. Ще батькам потрібно постаратися, щоб літні заняття були в радість. І це не так складно, як здається!
- Гуляйте і дорогою повторюйте додавання та віднімання або таблицю множення. Порахуйте, скільки собак зустріли дорогою, яких порід тощо.
- Читайте разом із сином чи донькою, заохочуйте їхній інтерес до книжок. І обов’язково поговоріть із дитиною про книгу, яку вона зараз читає. Поставте запитання по тексту, обговоріть характер і вчинки героїв.
- В учнів середніх та старших класів ситуація інша. Якщо школяр має проблеми з якимось із предметів, то літні заняття – необхідність. І в цій ситуації найкращим рішенням буде звернутися до професіоналів. Особливо, якщо в наступному навчальному році на вашу дитину чекає ЗНО.
Онлайн-школа "На Урок"
Онлайн-школа "На Урок" не йде на канікули та працює для вас без перерви. Досвідчені викладачі допоможуть проаналізувати наявний рівень знань і розрахувати кількість занять, необхідних для опанування чи повторення матеріалу.
Тож, дитина матиме особистого куратора, який координуватиме навчання. До роботи можна долучитися у будь-який момент та обрати зручний для школяра темп навчання. Команда методистів врахувала оптимальний обсяг матеріалу, аби уникнути інформаційного перевантаження.
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Теорія подається просто й наочно: короткі конспекти, презентації, відео тощо. Водночас практичні завдання креативні та різноманітні. Кожен курс доступний у запису та завжди відкритий для перегляду.
І пояснюйте школярам, що задля досягнення мети потрібно системно працювати та докладати зусиль. Тож вчитися влітку корисно та приємно!