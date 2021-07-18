За словами експертів, влітку наш організм "вмикається" на повну потужність. До того ж, довгі дні підвищують вироблення серотоніну – "гормону радості", який відповідає за настрій та самопочуття.

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Чому для навчання не варто чекати осені

Для покращення будь-якої сфери життя на варто чекати понеділка, нового року чи осені. Найкращий час – сьогодні. Яку б форму навчання ви не обрали, літній "старт" матиме безліч переваг.

Зокрема, у крутих репетиторів та на курсах, куди прагнуть потрапити багато охочих, ще є вільні місця. Окрім того, ви можете обрати найбільш зручний розклад.



Дитина навчається вдома / Фото Unsplash

Також під час канікул деяким учням легше подолати лінь, адже після 90 (умовно) хвилин уроку залишається ще багато солодких годин літнього відпочинку.

Варіанти корисного відпочинку

Щоб провести літо з користю, визначіться з очікуваннями. Що ви вважаєте корисним для своєї родини? Чого прагне дитина? Чи готові продумувати ефективне літо для школяра, а може довірите це завдання професіоналам? Нижчен навечено кілька варіантів проведення часу з користю.

Дитячі табори – вчимося та спілкуємося

Учні середньої та старшої школи просто обожнюють спілкування з однолітками. Про це варто пам'ятати, плануючи літні канікули. Дитячі оздоровлювальні табори – чудовий варіант відпочинку, адже в них діти вчаться комунікувати одне з одним.

Можна знайти табір, який здійснює і навчальну діяльність – таких дуже багато. Уже нікого не здивуєш дитячими таборами з вивченням англійської мови.

Куди краще відправити дитину у 2021 році – дивіться перелік літніх таборів у статті.

Самостійне невимушене навчання

Головне – не перестаратися. Дітям до 10 років цілком достатньо пів години 2 – 3 рази в тиждень. Ще батькам потрібно постаратися, щоб літні заняття були в радість. І це не так складно, як здається!

Гуляйте і дорогою повторюйте додавання та віднімання або таблицю множення. Порахуйте, скільки собак зустріли дорогою, яких порід тощо.

Читайте разом із сином чи донькою, заохочуйте їхній інтерес до книжок. І обов’язково поговоріть із дитиною про книгу, яку вона зараз читає. Поставте запитання по тексту, обговоріть характер і вчинки героїв.

В учнів середніх та старших класів ситуація інша. Якщо школяр має проблеми з якимось із предметів, то літні заняття – необхідність. І в цій ситуації найкращим рішенням буде звернутися до професіоналів. Особливо, якщо в наступному навчальному році на вашу дитину чекає ЗНО.

Онлайн-школа "На Урок"

Онлайн-школа "На Урок" не йде на канікули та працює для вас без перерви. Досвідчені викладачі допоможуть проаналізувати наявний рівень знань і розрахувати кількість занять, необхідних для опанування чи повторення матеріалу.

Тож, дитина матиме особистого куратора, який координуватиме навчання. До роботи можна долучитися у будь-який момент та обрати зручний для школяра темп навчання. Команда методистів врахувала оптимальний обсяг матеріалу, аби уникнути інформаційного перевантаження.

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Теорія подається просто й наочно: короткі конспекти, презентації, відео тощо. Водночас практичні завдання креативні та різноманітні. Кожен курс доступний у запису та завжди відкритий для перегляду.

І пояснюйте школярам, що задля досягнення мети потрібно системно працювати та докладати зусиль. Тож вчитися влітку корисно та приємно!