Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії та біології

Учасники ЗНО зранку 25 червня дізналися на скільки балів склали тестування одразу з трьох предметів. Мовиться про українську мову та літературу, історію України та біологію.

Переглянути результати слід на інформаційних сторінках учасників ЗНО. До речі, можна завантажити також сканкопії бланків відповідей.

До теми ЗНО з географії, історії та біології: встановили порогові бали для вступу у виш

Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100 – 200 балів: з української мови і з української мови та літератури.

Можна подати апеляцію

Якщо випускник сумнівається, що його правильно оцінили, то може подати апеляцію у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Це слід зробити протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО, враховуючи день оголошення, тобто до вівторка, 29 червня.

Після розгляду апеляції результат можуть залишити без змін, збільшити, або навіть зменшити.

Порогові бали з усіх предметів