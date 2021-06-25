Переглянути результати слід на інформаційних сторінках учасників ЗНО. До речі, можна завантажити також сканкопії бланків відповідей.
До теми ЗНО з географії, історії та біології: встановили порогові бали для вступу у виш
Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100 – 200 балів: з української мови і з української мови та літератури.
Можна подати апеляцію
Якщо випускник сумнівається, що його правильно оцінили, то може подати апеляцію у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Це слід зробити протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО, враховуючи день оголошення, тобто до вівторка, 29 червня.
Після розгляду апеляції результат можуть залишити без змін, збільшити, або навіть зменшити.
Порогові бали з усіх предметів
- Історія України – 27 балів, не подолали поріг 18% учасників ЗНО;
- українська мова та література – 27 балів, не подолали 7,96%;
- українська мова – 17 балів, 7,45%;
- біологія – 22 бали, не подолали 2,34%;
- географія – 24 бали, не подолали 5,38%;
- математика – 10 балів, не подолали 31,11%;
- фізика – 12 балів, не подолали 8,33%;
- хімія – 14 балів, не подолали майже 10%;
- іноземна мова – 18 балів, найгірше з іспанської мови – іспит завалили 15,78% учасників.