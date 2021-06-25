Переглянути результати слід на інформаційних сторінках учасників ЗНО. До речі, можна завантажити також сканкопії бланків відповідей.

До теми ЗНО з географії, історії та біології: встановили порогові бали для вступу у виш

Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100 – 200 балів: з української мови і з української мови та літератури.

Можна подати апеляцію

Якщо випускник сумнівається, що його правильно оцінили, то може подати апеляцію у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Це слід зробити протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО, враховуючи день оголошення, тобто до вівторка, 29 червня.

Після розгляду апеляції результат можуть залишити без змін, збільшити, або навіть зменшити.

Порогові бали з усіх предметів