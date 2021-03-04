Відмовили Авакову: Академія наук не віддала поліції корпус свого інституту

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив Національну академію наук передати поліції лабораторний корпус Інституту фізіології у Києві. Але президент НАН Анатолій Завгородній відмовив Авакову.

Арсен Аваков у листі до Завгороднього попросив передати для поліції лабораторний 16-поверховий корпус Інституту фізіології на вулиці Богомольця, 4 у Києві.

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Але вчена рада інституту і президент академії відмовили Авакову.

Так, за словами завідувачки відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології Нани Войтенко, 3 березня бюро президії НАН під час засіданні вирішило відмовити МВС.

Бюро НАН постановило, що Академія наук категорично не може позитивно відповісти на прохання Авакова. Це рішення не може бути оскаржене, оскільки президія є вищим органом управління Академії,

– наголосила Войтенко.

Вона додала, що це робочий корпус інституту, і там розташовано багато обладнання, яке використовує весь інститут. Також там є Центр колективного користування, який використовує вся Академія наук.



Корпус НАН, який просив передати до поліції Аваков / Фото УП

У НАН поскаржились, що на тлі відмови Верховна Рада почне кампанію по перевірках та звинуваченнях НАН.

Так, вже 2 березня був зареєстрований проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Ради "з питань розслідування фактів корупції та бездіяльності Національної академії наук України. Автор проєкту — депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко.

Якщо вони будуть далі наполягати, щоб ми передали корпус, то ми будемо підіймати міжнародний резонанс. Тому що ми виконуємо міжнародні гранти і ми не можемо підводити наших партнерів з Єврокомісії, і не можемо зупинити нашу роботу,

– підсумувала Войтенко.

Чому Аваков просив передати поліції корпус інституту?

Міністр внутрішніх справ просив віддати корпус інституту НАН, тому що територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу у Києві.

Йдеться про 16-поверхову будівлю площею майже 9,5 тисяч квадратних метрів, яка розташована поруч із будівлею МВС. Це лабораторний корпус, де проводяться наукові дослідження в галузі фізіології.