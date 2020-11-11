Очільник Міносвіти поскаржився, що час від часу просто змушений спростовувати "інформаційні вкиди" про зміну тривалості загальної середньої освіти. І запевнив, що про скасування 12-річки навіть не мовиться.

Багато років у освітній спільноті триває дискусія щодо того, коли треба починати чи завершувати шкільне навчання. Про це нагадав у своєму телеграм-каналі тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет.

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За його словами, у цій дискусії взагалі не мовиться про повернення 10-річки. До того ж 12-річна система – "це загальноєвропейська тенденція".

Наприклад, у деяких федеральних землях Німеччини дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 року навчання: 12 років школи й 3,5 року бакалаврату,

– розповів урядовець.

Натомість в Україні батьки часто обурюються, що діти закінчуватимуть школу у 18 – 19 років. Це не така вже й біда, вважає Шкарлет: "У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Це варто обдумати".



Сергій Шкарлет виконує обов'язки керівника МОН / Фото МОН

Загалом очільник Міносвіти визнає, що є проблеми, навколо яких тривають дискусії. Та у підсумку зручну та ефективну систему освіти для дітей, батьків і педагогів будуть будувати саме на базі 12-річної школи.

Дискусія відкрита. І допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме,

– підсумував Шкарлет.

Коротко про реформу шкільної освіти в Україні

Українських школярів навчають за стандартами Нової української школи. Термін навчання – 12 років.

Нова українська школа – ключова реформа МОН, яку почали втілювати у вересні 2017 року.

Тоді прийняли новий закон "Про освіту", а в лютому 2018 уряд затвердив Держстандарт початкової освіти.

У 2020 році Верховна Рада України прийняла закон "Про повну загальну середню освіту", 13 березня Президент України Володимир Зеленський підписав його.



Яка суть цього закону, що має змінитись для школярів і що нового передбачено в роботі вчителів – читайте у матеріалі 24 каналу.