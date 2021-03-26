Чи відмінять ДПА для учнів 11 класу: пояснення Шкарлета

Для учнів 4 та 9 класів скасували ДПА через погіршення ситуації з коронавірусом. Натомість учні 11 класу будуть складати ДПА у формі ЗНО.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що законодавством визначено норму про обов'язкове проходження ДПА для учнів 11 класу у формі ЗНО.

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За його словами, законом встановлено, що ДПА має здійснюватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання, окрім деяких випадків, визначених законодавством.

Це означає, що наказом Міносвіти питання про ДПА для учнів 11 класу вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон,

– заявив міністр освіти.

Шкарлет додав, що МОН звернулося до президента України з ініціативою запровадити законопроєкт для впорядкування питань проходження учнем 11 класу ДПА у формі ЗНО.

Що відомо про скасування ДПА для 4 та 9 класів

Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.