Чи відмінять ДПА для учнів 11 класу: пояснення Шкарлета
Для учнів 4 та 9 класів скасували ДПА через погіршення ситуації з коронавірусом. Натомість учні 11 класу будуть складати ДПА у формі ЗНО.
Джерело:24 канал
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що законодавством визначено норму про обов'язкове проходження ДПА для учнів 11 класу у формі ЗНО.
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За його словами, законом встановлено, що ДПА має здійснюватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання, окрім деяких випадків, визначених законодавством.
Це означає, що наказом Міносвіти питання про ДПА для учнів 11 класу вирішити неможливо. Це може бути виключно ухвалений відповідний закон,
– заявив міністр освіти.
Шкарлет додав, що МОН звернулося до президента України з ініціативою запровадити законопроєкт для впорядкування питань проходження учнем 11 класу ДПА у формі ЗНО.
Що відомо про скасування ДПА для 4 та 9 класів
Міносвіти звільнило від проходження ДПА учнів 4 і 9 класів у 2021 році. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови. Адже через коронавірус не всі школярі можуть повноцінно навчатися та відвідувати школи.
Йдеться про тих дітей, які навчаються в червоних зонах, і не мають можливості навчатися в повноформатному режимі,
– запевнив міністр освіти.
Що буде замість ДПА для учнів 4 та 9 класів? Сергій Шкарлет запевнив, що альтернативою ДПА для школярів на сьогодні є поточні результати контролю знань. Тобто учням виставлять підсумкові оцінки у школі, без проходження ДПА.
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