Київські учні мають шанси повернутися до шкіл вже 1 вересня. Міська влада розробляє декілька сценаріїв відновлення навчального процесу.

Сценарії адаптації

Мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 29 липня заявив, що департамент освіти КМДА створив групу фахівців, які представлять план дій щодо навчання в умовах карантину. Сьогодні експерти опрацьовують декілька сценаріїв розвитку подій. Детальний план дій вони представлять 7 серпня. На підготовку до навчального року 2020-2021 з міського бюджету вже виділено 4 мільярди гривень, повідомляє 24 канал.

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Ми будемо готові до різних сценаріїв, виходячи з епідеміологічної ситуації у країні… Ми зробимо все, щоб 1 вересня діти сіли за парти,

– наголосив Кличко.

Безпека учасників навчального процесу – пріоритет

Усі школи будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. За словами Кличка, більшість навчальних закладів міста за рахунок держави уже придбали необхідні антисептичні засоби.

Три сценарії початку навчального року від МОЗ

Раніше Комітет Ради повідомив, що на сьогодні в Україні розглядають три сценарії початку навчального року 2020-2021.

Низький рівень захворюваності – відвідування закладів освіти у звичайному режимі. Високий рівень захворюваності – освітній процес проходить повністю дистанційно. Середній рівень захворюваності – освітній процес проходить у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з дистанціюванням та заходами гігієни.

З огляду на епідеміологічну ситуацію в Україні найбільш імовірним сьогодні вважають третій сценарій.

У яких регіонах учні зможуть піти до школи?

Україна буде поділена на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону". Навчальний процес не буде відновлено лише на території "червоної" зони. Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"Якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень – можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти", – розповіла раніше Мандзій.