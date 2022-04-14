Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Міносвіти категорично проти очного навчання у школах без бомбосховищ, – Шкарлет

Як працюють школи

За словами мера Львова, в школах продовжується онлайн навчання. Багато дітей переселенців також долучилися до навчання.

"Всі школи в місті наразі перебудовані для того, щоб там могли мешкати переселенці, які виїхали з територій, де обстрілюють окупанти", – наголосив Садовий..

Чому відкрили садочки

Мер Львова заявив, що після Великодня, з 26 квітня, у місті відкривають 50 садочків, які мають укриття.

Якщо говорити про повернення садочків до очного формату, то, як наголосив Садовий, це був вимушений крок.

Багато людей повертаються до роботи. Є часті випадки, коли чоловік на фронті, а жінка працює, тож немає з ким залишити дитину,

– сказав міський голова Львова.

Як працюватимуть садочки під час тривоги

Садовий наголосив, що всі садочки, які почнуть очну роботу, мають укриття. Також у них збільшать кількість працівників, щоб в разі чого можна було оперативно допомогти дітям спуститися в укриття.

До слова, за 50 днів війни в України російські війська пошкодили 957 закладів освіти. З них 88 – повністю знищені. Додамо, що в 14 областях, де ситуація відносно спокійна, близько 3,5 мільйона учнів повернулися до уроків.

Важливо – окупанти хочуть підівчити українських дітей російською мовою: