Відкрито нову програму Еразмус+ на наступні 6 років: деталі

Європейська комісія офіційно оголосила про відкриття нової програми Еразмус+ на 2021 – 2027 роки. Бюджет складає понад 26 мільярдів євро.

Завдяки великому фінансуванню міжнародна програма стане більш інклюзивною, цифровою та екологічною. Міністерство освіти і науки України разом з національним офісом Еразмус+ готує серію семінарів щодо можливостей, доступних для українців.

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Що відомо про Еразмус+

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу, яка підтримує проєкти співпраці і партнерства, заходи і мобільність у галузі освіти, професійної підготовки студентів різних ступенів, працівників університетів, представників державного, громадського та приватного сектору.

Усі напрями програми мають різні можливості, відкриті на основі пріоритетів співпраці ЄС з країнами-сусідами та передбачають співпрацю між країнами-членами і країнами-партнерами програми задля обміну успішними практиками та розвитку інновацій.

Україна є країною-партнером програми регіону Східного партнерства.

Деталі нової програми

Нова програма працюватиме над розвитком співпраці, якості, інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у галузі освіти, професійного розвитку, молоді та спорту.

Основними цілями програми буде сприяння:

академічній мобільності у галузі освіти та професійного розвитку;

у галузі освіти та професійного розвитку; неформальній та інформальній навчальній мобільності серед молоді;

навчальній мобільності персоналу сфери спорту.

Крім цього, Еразмус+ підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму "Жан Моне".

В межах програми буде також підтримано нові флагманські ініціативи, такі як Європейські університети, Академії вчителів Еразмус, Центри досконалості у галузі професійної освіти та "Відкривай ЄС".