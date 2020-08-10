Голова Профільного комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що не чесно перекладати забезпечення шкіл масками та антисептиками на місцеві бюджети. Тож, пропонує виділити на це гроші з коронавірусного фонду.

Про це заявив голова комітету заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Всеосвіта.

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За його словами, МОН, і головний санітарний лікар України зобов’язали керівників закладів забезпечити всіх засобами індивідуального захисту.

"І тут питання грошей мене дуже сильно турбує. Бо це не дуже чесно по відношенню до місцевих бюджетів. В них і так вистачає своїх проблем і є недонадходження через карантинні обмеження", – сказав Бабак.

Він наголосив, що в комітеті рекомендували уряду виділити кошти для цього з коронавірусного фонду. На який, за його словами, забрали в освіти майже три мільярди гривень.

Сергій Бабак додав, що в іншому випадку адміністрація закладів може звертатися до батьків, щоб вони купляли все необхідне, але це взагалі неприпустимо.

"Ми віддали свої гроші на боротьбу з коронавірусом не просто так. Карантинні обмження в школах – це і є наслідок. Тож, треба забезпечити дітей всім необхідним, враховуючи, що гроші в коронавірусному фонді досі є", – сказав він.

Раніше заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що засновники шкіл самі повинні забезпечити заклади освіти засобами індивідуального захисту, зокрема антисептиками і дезінфекторами.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня: важливі пункти – забезпечення дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу