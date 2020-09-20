Багато людей вважають ютуб лише інтернет-порталом для розваг, проте насправді він може бути дуже корисним, особливо в часи дистанційного навчання. На сьогодні тисячі популярних блогерів займаються онлайн-просвітою. Як же вчителю почати створювати відео для учнів на ютубі?

Зазначимо, що ютуб наразі має безліч освітнього контенту. Наприклад, відеоуроки одеського вчителя фізики користуються шаленою популярністю, а переглядів вони зібрали вже понад 100 тисяч, передає видання "На урок".

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Як зацікавити відеоуроками сучасних дітей? Цікаво, що більшість глядачів виділяють лише 10 секунд на перегляд одного відео. За цей час треба встигнути зацікавити їх настільки, щоб вони продовжили перегляд.

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Монотонність

Найчастіше відеоуроки – це коли вчитель показує презентацію або просто розповідає матеріал, і саме це може розсіювати увагу школярів.

Як цього уникнути? Використовуйте власних персонажів під час відео. Такі вставки не тільки урізноманітнюють відеоряд, а й пробуджують увагу школярів. І накладайте кадри та переходи між кадрами, на що звертатиме увагу дитина. Додавайте у відео інші ілюстрації, відеоматеріали чи аудіо. Це можна робити між темами уроку, що слугує розмежуванням для учнів.

Затинатися в кадрі

Якщо вчитель затинається у кадрі, то йому доведеться освоїти монтаж, щоб вирізати різні елементи відео чи об’єднувати їх. А припустившись помилки під час запису уроку, можна додати у відео доречний мем.

"Німі" кадри: досліди, слайдшоу картинок тощо

Якщо ваше відео показує щось без звуку, то краще додайте музичний супровід. Це допоможе привернути увагу учнів. А «німі» кадри діти точно пропустять.



Учитель знімає відео для ютубу/ Фото aif

Де можна створити відео для учнів

У цьому вам допоможуть корисні інтернет-ресурси. До прикладу:

Videomaker Place It

Це безкоштовна платформа, де ви після реєстрації зможете користуватися готовими шаблонами для редагування відеоуроків (але тоді на відео буде невелика позначка-логотип інтернет-платформи).

Renderforest

Цей інтернет-сервіс допоможе зробити відеоуроки веселішими, адже дозволяє створити маскоти (власних персонажів). Цікаво, що такі анімовані персонажі можна зробити навіть схожими на вчителів, вони додадуть елементу розваги до заняття.

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Як зацікавити аудиторію: