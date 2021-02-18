Дітям про Небесну Сотню: в Україні створили освітній ролик про Майдан

Напередодні роковин розстрілів на Майдані Національний музей Революції Гідності презентував освітній ролик "Люди створюють історію".

Відео створили разом із з командою компанії "WhiteMovie Production". Історії для школярів у ньому розповідають самі школярі.

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Починається ролик із того, що декількох підлітків питають, чи вони знають щось про Майдан та Небесну Сотню. Кожен із них має різне пояснення, але відповідь усіх однакова: не чули і не знають, про що йдеться.

Відтак інші підлітки і учасники Майдану починають розповідати, як загинула Небесна Сотня і до чого це призвело. У відео вони розповідають, що спонукало українців вийти на Майдан, яких змін зазнала їхня свідомість та як ці події вплинули на майбутнє України.

Для нас робота над цим проєктом особливо важлива. Адже тема відео – і про Майдан як явище, і про пам’ять, ушанування Героїв Небесної Сотні. Важливо, що у цьому відео підлітки розповідають підліткам про ті події та про ті теми,

– розповів Максим Заїка, продюсер "WhiteMovie Production".

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