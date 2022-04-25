На відбудову університету Каразіна у Харкові треба понад 3,5 мільярда гривень, – ректорка
Джерело:"Українська правда"
Російські ракети частково зруйнували Національного університету Каразіна у Харкові. На відновлення зруйнованих корпусів необхідно щонайменше 3,5 мільярди гривень
Але, як наголосила ректорка вишу Тетяна Кагановська, в цю суму не враховано обладнання.
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Наразі ректори українських вишів заповнюють спеціальні форми для Міносвіти, де повідомляють про те, що відбувається в університеті.
Як університет Каразіна постраждав через війну
Тетяна Кагановська розповіла, що з початку війни російські ракети пошкодили:
- Фізико-технічний факультет університету,
- бібліотеку,
- Музей природи,
- спорткомплекс "Каразінський",
- зруйновано корпус економічного факультету.
Також значних руйнувань зазнали два гуртожитки університету. "Для того, щоб наші викладачі повернулись працювати, ми повинні їм надати якесь житло", – наголосила вона.
Зруйнований корпус в університеті Каразіна / Фото з соцмереж
Все це сталося за один тиждень на початку війни.
Цього тижня у мене було відчуття, що ще трошки, і ми залишимось без університету. Але це емоції. Насправді якщо порахувати, в тих корпусах були чотири з двадцяти трьох інститутів та факультетів університету, – наголосила Кагановська.
Втрати серед студентів вишу
За словами ректорки, під час евакуації з Ізюму разом з батьком загинув студент 3 курсу інституту екології Вадим Павленко.
Також у Харкові від інтенсивних обстрілів міста загинули професор-економіст з інституту держуправління Олег Амосов, доцент-фізик Костянтин Мягкохліб, старший викладач хімічного факультету Олександр Корсун.
У теробороні загинули студент-географ Олег Янковський, доцент Олександр Безуглий, викладач Геннадій Генкін.
Гинуть і випускники університету. До того ж, ця інформація може бути не повною. З деякими студентами немає зв’язку.
Знищений військами РФ спорткомплекс "Каразінський" / Фото вишу
До слова, в Енергодарі російські окупанти знайшли "ідеального" кандидата на пост "директора" в місцевій гімназії. Цю посаду зайняв колишній електрик Вадим Каретников. Деталі – читайте за посиланням.
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