На відбудову університету Каразіна у Харкові треба понад 3,5 мільярда гривень, – ректорка

Російські ракети частково зруйнували Національного університету Каразіна у Харкові. На відновлення зруйнованих корпусів необхідно щонайменше 3,5 мільярди гривень

Але, як наголосила ректорка вишу Тетяна Кагановська, в цю суму не враховано обладнання.

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Наразі ректори українських вишів заповнюють спеціальні форми для Міносвіти, де повідомляють про те, що відбувається в університеті.

Як університет Каразіна постраждав через війну

Тетяна Кагановська розповіла, що з початку війни російські ракети пошкодили:

Фізико-технічний факультет університету,

бібліотеку,

Музей природи,

спорткомплекс "Каразінський",

зруйновано корпус економічного факультету.

Також значних руйнувань зазнали два гуртожитки університету. "Для того, щоб наші викладачі повернулись працювати, ми повинні їм надати якесь житло", – наголосила вона.



Зруйнований корпус в університеті Каразіна / Фото з соцмереж

Все це сталося за один тиждень на початку війни.

Цього тижня у мене було відчуття, що ще трошки, і ми залишимось без університету. Але це емоції. Насправді якщо порахувати, в тих корпусах були чотири з двадцяти трьох інститутів та факультетів університету, – наголосила Кагановська.

Втрати серед студентів вишу

За словами ректорки, під час евакуації з Ізюму разом з батьком загинув студент 3 курсу інституту екології Вадим Павленко.

Також у Харкові від інтенсивних обстрілів міста загинули професор-економіст з інституту держуправління Олег Амосов, доцент-фізик Костянтин Мягкохліб, старший викладач хімічного факультету Олександр Корсун.

У теробороні загинули студент-географ Олег Янковський, доцент Олександр Безуглий, викладач Геннадій Генкін.

Гинуть і випускники університету. До того ж, ця інформація може бути не повною. З деякими студентами немає зв’язку.



Знищений військами РФ спорткомплекс "Каразінський" / Фото вишу

До слова, в Енергодарі російські окупанти знайшли "ідеального" кандидата на пост "директора" в місцевій гімназії. Цю посаду зайняв колишній електрик Вадим Каретников. Деталі – читайте за посиланням.

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