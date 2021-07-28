Видавали фальшиві дипломи про освіту: на Хмельниччині викрили друкарню з виготовлення підробок

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли фальшиві документи. Зокрема, вони друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту навчальних закладів за напрямками журналістика, медицина та освіта.

Окрім того, у друкарні з виготовлення підробок поліцейські виявили також різноманітні посвідчення, мокрі печатки різних установ, а також сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

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Організатором виявився 31-річний чоловік. Але працював не сам, до підробок документів він долучив двох спільників.

Фігуранти друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту різних навчальних закладів. Після проведення обшуків вилучили гроші, журналістські посвідчення, а також дипломи за спеціальністю – журналіст,

– повідомили у поліції.

А продаж фальшивих документів зловмисники здійснювали через інтернет-платформу оголошень та в соціальних мережах.



Правоохоронці знайшли підроблені дипломи

Окрім того, правоохолонці вилучили записи, комп’ютерну техніку, на якій містилися зразки дипломів та всі підроблені документи.

За даним фактом проводиться розслідування. Організатора вже затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри.



Затримали організатора підроблених документів

До слова, поліція викрила зловила на "гарячому" професора Рівненської медичної академії, який допомагав абітурієнтам вступати до вишу за грошову винагороду. Загальна сума хабара – 33 тисячі гривень. Деталі – читайте у статті.