Згідно з проєктом Державного бюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від внутрішнього валового продукту. Тимчасовий очільник МОН запевнив, що також передбачені гроші на підвищення зарплат вчителів на майже 30%.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет написав у своєму телеграмі.

Важливо Уряд хоче забрати в освіти 4 мільярда гривень: на що зменшили фінансування

За його словами, процес формування проєкту Держбюджету на 2021 рік був дуже складним, але таки вдалося відстояти підвищення зарплат для освітян у наступному році. Так, на 20% заплановано збільшення ставок зарплати з 1 січня 2021 року.

Я постійно веду перемовини з Мінфіном та звертаюся до народних депутатів, щоб не переносити на пізніший термін наступне збільшення ще на 8,4%,

– повідомив очільник МОН.

Окрім того, Шкарлет розповів, що прогнозований зведений бюджет-2021 на освіту до другого читання становить 295,6 мільярда гривень (державний та місцеві), з них видатки на освіту без місцевих бюджетів – 169,6 мільярдів.

Очільник МОН запевнив, що на 2021 рік передбачено нову субвенцію для закладів освіти на боротьбу з пандемією COVID-19. Так, у проєкті бюджету на ці заходи закладено 1 мільярд гривень.

Шкарлет додав, що за ініціативи МОН та підтримки уряду вже було виділено майже 540 мільйонів гривень для шкіл на закупівлю дезінфекторів та дозволено використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів індивідуального захисту.

До слова, згідно з новим проєктом Держбюджету-2021, доходи України зростуть і сягнуть 1 трильйона 71 мільйона гривень. Це на 96 мільярдів більше, ніж у 2020 році. Проте на освіту хочуть зменшити фінансування на понад 4 мільярда гривень.