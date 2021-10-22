Видача дипломів про вищу освіту може затриматися через скасування складу НАЗЯВО, – депутатка

Депутатка Юлія Гришина розповіла, що видача дипломів про вищу освіту може затриматися через скасування Верховним Судом рішення про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Депутатка та членкиня Комітету ВР з питань освіти і науки Юлія Гришина вважає, що у зв'язку із скасуванням рішення про затвердження складу НАЗЯВО виникла проблема з виконанням повноважень, покладених на Агентство.

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Зокрема, це може створити затримку у видачі дипломів.

В освітньому комітеті вже підготували новий законопроєкт

Водночас Гришина повідомила, що затверджений профільним парламентським комітетом законопроєкт усуває колізію у законі в частині принципів відбору членів НАЗЯВО. Йдеться про застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти.

За її словами, зазначений законопроєкт із позитивним висновком комітету вже направлений для прийняття Верховною Радою.

Окрім того, для усунення складнощів, викликаних припиненням діяльності НАЗЯВО, законопроєктом передбачено, що конкурс щодо обрання членів агентства, розпочатий до набрання чинності законом, припиняється у день набрання чинності закону.

Завдяки йому уряд отримає право затвердити тимчасовий склад агентства без проведення конкурсу. Повноваження тимчасового складу агентства триватимуть до затвердження нового складу, сформованого за результатами конкурсу,

– написала Гришина.

Додамо, що у МОН заявили, що на раніше прийняті рішення НАЗЯВО рішення Верховного суду не позначиться, і ніякого ризику для акредитації освітніх програм або вже виданих дипломів не існує. Вони абсолютно легітимні.