У 2020 році ніхто не має права вимагати від вчителів документ про підтвердження конкретного обсягу підвищення кваліфікації.

Така вимога є безпідставною. Про це написав депутат від "Слуги народу" та член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук у фейсбуці.

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Він наголосив, що регулярно отримує звернення і запитання вчителів про підвищення кваліфікації. Адже закон про освіту зобов'язує вчителів проходити підвищення кваліфікації не менше ніж 150 годин за 5 років.

Деякі старанні директори вимагають від вчителів ці 150 годин. Але насправді обов'язок пройти 150 годин підвищення кваліфікації з'явився тільки 28 вересня 2017 року. Отже і вимагати від вчителів такий об'єм можна починаючи з 28 вересня 2022 року,

– написав Роман Грищук.

Депутат запевнив, що педагоги мають підвищувати свою кваліфікацію щорічно, а загальна кількість академічних годин на це не може бути меншою за 150 годин та оплачується за рахунок державних коштів.

Проте до 28 вересня 2022 року ніхто не має права вимагати від вчителів підтвердження конкретного обсягу підвищення кваліфікації. Єдине, що можуть вимагати директори, – це документ про підтвердження щорічного підвищення кваліфікації, незалежно від форми та обсягу.

Грищук запевнив, що, безперечно, кожен вчитель має підвищувати свою кваліфікацію щорічно.

"Водночас законодавство не визначає ні мінімальну, ні максимальну кількість годин, які вчитель має присвятити своєму професійному розвитку впродовж одного року. Це питання має вирішуватися педагогами і узгоджуватися на педраді школи", – йдеться у листі Департаменту освіти і науки.

До слова, у МОН розповіли, що всі вчителі 5 – 9 класів, які навчатимуть школярів за новим стандартом базової середньої освіти (Нова українська школа) у 2022 році, мають пройти обов’язкове підвищення кваліфікації. Навчання розпочнеться у 2021 році,