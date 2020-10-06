Від коронавірусу 5 жовтня помер академік Національної академії педагогічних наук, декан географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ярослав Олійник. Йому було 67 років.

Про це повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень у фейсбуці.

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"Щойно стало відомо про смерть академіка НАПН, члена президії академії, декана географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті – коронавірус", – написав він.

Додамо, що через COVID-19 за декілька днів до смерті Ярослав Олійник потрапив без свідомості до Олександрівської лікарні, де згодом і помер.

Кремень також наголосив, що колеги вченого досі не можуть повірити в його смерть, адже він завжди був активним. "Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна людина, патріот України, великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати. Вічна і світла пам'ять Ярославу Богдановичу Олійнику! Щирі співчуття рідним і близьким", – додав Кремень.

Що відомо про Ярослава Олійника

Ярослав Богданович Олійник – доктор економічних наук, декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної Академії педагогічних наук України та Академії наук вищої освіти України.

Народився він 14 грудня 1952 року в селі Купчинці Козівського району Тернопільської області. Ярослав Олійник – заслужений діяч науки і техніки України 2002 року, а у 2009 році був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Він є автором понад 500 наукових праць.