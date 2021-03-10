Вибори ректора КНУ імені Шевченка: хто балотується на посаду – список

Вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулися ще минулого року, проте жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Тож, нові вибори призначили на 17 березня. Хто балотується на посаду ректора КНУ – читайте у матеріалі.

Чому в КНУ імені Шевченка досі не вибрали ректора

Перший тур виборів ректора вишу відбувся 25 листопада 2020 року. Тоді на посаду ректора претендувало 10 кандидатів.

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Найбільшу кількість голосів за результатами першого туру набрали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров (42,75%) та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва (7%).

Вже другий тур виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% виборців, за Сергія Вижву – 11,65%.

І оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, ректора не обрали.

Тому, згідно з наказом Міносвіти, оголошено конкурс на зайняття посади ректора Київського національного університету. Вибори призначили на 17 березня 2021 року.

Хто балотується на посаду ректора КНУ

У фейсбук-спільноті “Новини вищої школи” опублікували список кандидатів на посаду ректора вишу.

Так, у виборах ректора КНУ балотуються:

Болтівець Сергій – доктор психологічних наук, професор;

– доктор психологічних наук, професор; Литвин Володими р – доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор;

р – доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор; Бугров Володимир – кандидат філософських наук, професор;

– кандидат філософських наук, професор; Вижва Сергій – доктор геологічних наук, професор;

– доктор геологічних наук, професор; Чудовська Ірина – докторка соціологічних наук, професорка;

– докторка соціологічних наук, професорка; Рожко Олександр – доктор економічних наук, доцент.

У МОН наголосили, що протокол про підрахунок голосів за результатами виборів ректора КНУ варто подати не пізніше 31 березня 2021 року.

Зауважимо! Згідно з постановою уряду, у другому турі переможцем виборів стане той кандидат, який отримає на виборах понад 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

До слова, з 2008 року посаду ректора КНУ займав Леонід Губерський. Але цього разу він вже не претендує на крісло ректора.