Хто став ректором Київського університету Шевченка: результати виборів 2021

Джерело:24 канал
Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 24 березня 2021 року. Перемогу здобув професор Володимир Бугров.
У КНУ ім. Шевченка відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 17 березня. Серед шести кандидатів, двоє здобули найбільше голосів.
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Тож, у другому турі, який пройшов 24 березня, взяли участь – Володимир Бугро та Олександр Рожко.
За даними Студпарламенту КНУ у телеграмі, найбільше голосів набрав нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Тож, він став новим ректором Київського університету ім. Шевченка.
Володимир Бугров переміг вибори ректора КНУ / Фото Zib
Результати другого туру виборів ректора:
Зазначимо, що загалом на посаду ректора претендувало 6 кандидатів:
Перший тур виборів ректора вишу відбувся 25 листопада 2020 року. Тоді на посаду ректора претендувало 10 кандидатів.
Найбільшу кількість голосів за результатами першого туру набрали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров (42,75%) та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва (7%).
Вже другий тур виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% виборців, за Сергія Вижву – 11,65%. І оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, ректора не обрали. Тому, нові вибори призначили на 17 березня 2021 року.
Додамо, що попередній ректор Леонід Губерський, який очолював університет з 2015 року, не брав участі у виборах через закінчення строку повноважень.