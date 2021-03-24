Другий тур виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся 24 березня 2021 року. Перемогу здобув професор Володимир Бугров.

Хто став ректором КНУ ім. Шевченка

У КНУ ім. Шевченка відбулися вибори ректора. Перший тур виборів пройшов 17 березня. Серед шести кандидатів, двоє здобули найбільше голосів.

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Тож, у другому турі, який пройшов 24 березня, взяли участь – Володимир Бугро та Олександр Рожко.

За даними Студпарламенту КНУ у телеграмі, найбільше голосів набрав нинішній проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров. Тож, він став новим ректором Київського університету ім. Шевченка.



Володимир Бугров переміг вибори ректора КНУ / Фото Zib

Результати другого туру виборів ректора:

Володимир Бугров — 74,31%;

Олександр Рожко — 12,93%.



Зазначимо, що загалом на посаду ректора претендувало 6 кандидатів:

Болтівець Сергій – доктор психологічних наук, професор;

– доктор психологічних наук, професор; Литвин Володими р – доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор;

– доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор; Бугров Володимир – кандидат філософських наук, професор;

– кандидат філософських наук, професор; Вижва Сергій – доктор геологічних наук, професор;

– доктор геологічних наук, професор; Чудовська Ірина – докторка соціологічних наук, професорка;

– докторка соціологічних наук, професорка; Рожко Олександр – доктор економічних наук, доцент.

Чому в КНУ імені Шевченка досі не вибрали ректора

Перший тур виборів ректора вишу відбувся 25 листопада 2020 року. Тоді на посаду ректора претендувало 10 кандидатів.

Найбільшу кількість голосів за результатами першого туру набрали проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров (42,75%) та директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва (7%).

Вже другий тур виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% виборців, за Сергія Вижву – 11,65%. І оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, ректора не обрали. Тому, нові вибори призначили на 17 березня 2021 року.

Додамо, що попередній ректор Леонід Губерський, який очолював університет з 2015 року, не брав участі у виборах через закінчення строку повноважень.