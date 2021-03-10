У Києві визначилися з датами весняних канікул цього року. Окрім того, якщо школи в травні закриються на карантин, учні можуть довчатися влітку, але остаточного рішення ще немає.

Коли в Києві будуть канікули

У Міністерстві освіти наголошують, що школи можуть самостійно коригувати дати канікул в період пандемії коронавірусу.

До теми Весняні канікули у школах: коли відпочиватимуть учні та хто це вирішує

Тобто заклади освіти можуть на власний розсуд змінювати дати відпочинку для дітей і призначати додатковий карантин або канікули.

Так, у школах столиці весняні канікули вирішили не переносити, тож з 22 по 27 березня включно діти відпочиватимуть.

Чому діти можуть навчатися влітку

Директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян пояснила, що у травні цього року багато святкових днів, тому в цьому місяці майже половина днів "випадає з навчання". До того ж, в кінці травня випускники будуть складати ЗНО.

Цього року школярі, незалежно від того, вступатимуть вони до вишів, мають скласти чотири обов’язкових тести, адже вони є випускними іспитами (ДПА). І оскільки багато пунктів тестування розміщені в школах, під час проведення ЗНО буде закриватися вся школа, і уроків не буде для учнів із 1 по 11 клас,

– наголосила Олена Фіданян.

За її словами, четверта чверть навчання складається з двох місяців (квітень, травень). Але якщо квітень має 30 днів, із них робочих – 22, то травень – 31 день, але робочих лише 14 днів (10 вихідних, три святкових дні, чотири дні ДПА (ЗНО).

Тож, у травні для навчання є тільки два тижні, за які потрібно вичитати навчальний матеріал, систематизувати й розкласти по поличках усе вивчене за рік, провести підсумкові контрольні, виставити семестрові та річні оцінки тощо.

"Це два тижні шаленого вчительського навантаження, величезної кількості писанини, перевірки підсумкових контрольних робіт, виставлення семестрових та річних оцінок, проведення численних нарад, педрад", – наголошує експертка.

Фіданян наголосила, що якщо наприкінці року знову буде дистанційка, а до шкіл ходитимуть лише учні початкових класів, то ЗНО у приміщеннях шкіл все одно буде відбуватися.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Як можна закінчити навчання у 2021 році

Окрім того, Олена Фіданян назвала кілька пропозицій, як можна завершити навчання у школах Києва.

Пропозиція №1. Продовжити навчальний рік на кілька тижнів у червні

За словами Фіданян, це дасть змогу виконати навчальні програми, нічого не скорочуючи й не ущільнюючи. Однак такий варіант не змінить ситуацію для одинадцятикласників, які все одно не зможуть повноцінно завершити навчальний рік.

Пропозиція №2. Навчальний рік можна продовжити, якщо змінити місця проведення ЗНО

Учні 1 – 10 класів зможуть повноцінно відвідувати уроки та не припиняти навчання під час проведення ЗНО, якщо перенесуть місця проведення тестування з шкіл до інших закладів освіти. Наприклад, проводити їх можна на базі закладів вищої освіти.

Або можна збільшити кількість пунктів ЗНО, а в них – зменшити кількість учасників і, відповідно, аудиторій. "Приймаючи меншу кількість абітурієнтів, абсолютно реально проводити ЗНО, не припиняючи при цьому уроків для інших", – каже директорка Департаменту освіти.

Важливо Зміна дат ЗНО спричинить стрес в абітурієнтів, – УЦОЯО

Пропозиція №3. Винести ЗНО за межі навчального року.

Старшокласники починають складати ДПА у формі ЗНО ще перш ніж у них завершиться вивчення шкільної програми. Тобто школи починають екзаменувати випускників, недовчивши їх.

Тому над цією проблемою потрібно чимало попрацювати. І насамперед це має зробити УЦОЯО.

Якщо бути відвертими, то цього року, як і попереднього, ми взагалі не знаємо, як завершуватимемо навчання. Весь рік працюємо у змішано-дистанційному форматі. А ще ширяться чутки, що четверта чверть буде переведена в дистанційний формат. Можливо, як і торік, скасують ДПА в 4 та 9 класах і приймуть рішення про самостійний вибір випускниками – складати чи не складати ЗНО,

– підсумувала Фіданян.

До слова, через пандемію деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Так, школи закриті у Івано-Франківську, Чернівцях, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Волинській та Закарпатській областях. Більше про це – читайте за посиланням.

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).