Школярі у цьому навчальному році відпочивають за новим графіком. Проте літні канікули, початок та кінець навчального року завжди залишаться незмінними, повідомляє 24 канал.

До теми Кінець навчального року у 2022: коли школярі підуть на літні

Додаткові вихідні у березні

Наступного місяця школярі отримають додатковий вихідний день у зв'язку зі святкуванням 8 березня.

Ймовірно, навчальний процес у березні 2022 року буде скорочено 7 та 8 березня – ці дні будуть вихідними. Проте, за 7 число доведеться відучитися у суботу, 12 березня. Таким чином, школярі отримають 4 вихідні дні поспіль.

Коли будуть весняні канікули

Весняні канікули у школах України триватимуть один тиждень.

Коли почнуться канікули? Щороку Міносвіти дає рекомендації навчальним закладам, де вказує дату проведення шкільних канікул. Документ є рекомендаційним і адміністрація школи може відхилятися від цих дат.

Так, у 2022 році весняні шкільні канікули заплановано на 28 березня і триватимуть вони до 3 квітня. А вже у понеділок, 4 квітня, навчальний процес має відновитися.

Що може вплинути на зміну цих дат? На тривалість і дати канікул може вплинути епідеміологічна ситуація з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, що з канікулами у першій половині навчального року було складно. Осінній відпочинок, як і зимовий, стартував і закінчився всюди по-різному. Так може бути і з весняними канікулами. Адже в цей період знову може бути зростання захворювань.

І невідомо, як закінчиться цей навчальний рік. У деяких містах вже анонсували уроки у червні. Так, через тритижневі осінні канікули у Харкові вирішили, що навчальний рік має тривати до 3 червня замість 27 травня.

Водночас у МОН додають, що навчальний рік має складатись з не менш ніж 175 навчальних днів і закінчуватись не пізніше ніж 1 липня.

До слова, керівництво французького ліцею імені Анни Київської у Києві закрило навчальний заклад майже на місяць на дострокові канікули через можливу загрозу нападу Росії на Україну. Деталі – читайте у статті.