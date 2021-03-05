Деякі школи вже відправили дітей на канікули через збільшення кількості хворих на коронавірус. У МОН наголошують, що заклади освіти можуть самостійно приймати рішення про початок канікул для учнів.

У Міносвіти повідомили, що школи наділені автономією, тобто вони є самостійними, незалежними та відповідальними у прийнятті рішень щодо організаційних питань, зокрема і запровадження канікул.

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“Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними тощо визначаються педагогічною радою школи у межах часу, який передбачений освітньою програмою”, – відповіли у МОН.

Зокрема, школи можуть регулювати дати канікул з урахуванням епідемічної ситуації в закладі чи регіоні загалом.

Проте тривалість канікул у школах протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів (так, учні зазвичай відпочивають тиждень весною і восени і два тижні взимку).

Директор зобов’язаний організовувати діяльність школи. Зокрема, йому надано право визначати режим роботи закладу освіти. Тобто, прийняття рішень про початок і тривалість канікул належить виключно до компетенції керівника та педагогічної ради школи,

– наголосили у Міністерстві освіти.

Згідно із законом, освітній процес у школах організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Додамо, що загалом більшість шкіл планує організувати канікули для школярів за звичним графіком – з 22 березня по 28 березня 2021 року включно.



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу

У яких випадках можуть закривати школи? Учням заборонено відвідувати школи, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників, або якщо в місті червона зона карантину (але учні 1 – 4 класів зможуть продовжити очне навчання).