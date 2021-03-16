Школи в Києві йдуть на весняні канікули раніше: Кличко назвав дати

Мер столиці Віталій Кличко розповів під час брифінгу, що у Києві зараз загрозлива ситуація із захворюванністю на коронавірус. Тому міська влада столиці ухвалила рішення розпочати для деяких учнів весняні канікули на два дні раніше.

До теми Канікули в школах України 2020 – 2021: коли відпочиватимуть учні

Додамо, що весняні канікули триватимуть тиждень – до 28 березня.

За словами Кличка, ситуація в місті складна. З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде.

До слова, Міносвіти повідомили, що школи цього року наділені автономією, тобто вони самостійно приймають рішення про запровадження канікул. Так, школи у багатьох областях змінили дати канікул та вже відправили учнів на відпочинок.

Окрім того, зараз МОН рекомендує перевести на дистанційне навчання учнів 5 – 11 класів шкіл, училищ і студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. Або за потреби там можна продовжити канікули.