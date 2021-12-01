Верховна Рада ухвалила премії для вихователів, вчителів та учасників ЗНО

Під час засідання Верховна Рада ухвалила кілька щорічних премій для вихователів, вчителів шкіл та профтехів, а також учнів, які найкраще склали ЗНО у 2021 році.

Парламент прийняв три постанови щодо премій педагогам, учням та молодим вченим. Рішення прийняли 1 грудня та оприлюднили у телеграм-каналі.

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Постанова про присудження щорічної Премії Верховної Ради стосується:

вихователів садочків,

вчителів шкіл,

викладачів профтехів,

педагогів позашкільної освіти.

Імена педагогів, які отримають щорічну премію від Верховної Ради – дивіться за цим посиланням.

Також премію отримають молоді вчені. Зазначимо, на здобуття премії за 2020 рік було висунуто 118 робіт претендентів. Переможцями конкурсу стали роботи 67 науковців, з яких 35 чоловіків та 32 жінки. Серед переможців конкурсного відбору – 13 докторів наук, 43 кандидати наук та 11 молодих учених без наукового ступеня.

Окрім того, 30 учням, які у 2021 році найкраще склали ЗНО (отримали не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за хоча б один навчальний предмет), виплатять премії у розмірі 100 тисяч гривень. На реалізацію цієї постанови потрібні кошти у розмірі 3 мільйонів гривень.

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До слова, раніше Верховна Рада прийняла зміни до постанови щодо нагородження відзнаками у сфері освіти та науки. Так, збільшили кількість премій з 30 до 54 на рік для вчителів, вихователів, викладачів профтехів. Також збільшили кількість премій з 30 до 50 найкращим учасникам ЗНО – вони отримуватимуть протягом року 100 000 гривень.

Текст публікації Верховної Ради:

Ухвалено низку Постанов про присудження щорічної Премії Верховної Ради України:

педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти (№ 6339);

молодим ученим за 2020 рік (№ 6346);

найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№ 6254).