Верховна Рада спростила ЗНО та скасувала ДПА: нардепка пояснила, що це означає для школярів

Верховна Рада спростила Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування у 2022 році.

Також уряд скасував державну підсумкову атестацію. Відповідний законопроєкт ухвалили на засіданні 24 березня. Про це повідомила нардепка Наталія Піпа в ефірі 24 каналу.

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"Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Якби ми були впевнені, що вона триватиме кілька тижнів, то ЗНО можна залишати у класичному вигляді, але однаково дбати про ті райони, де знищили школи", – зазначила Наталія Піпа.

Варто наголосити, що вступ до вишів спростили лише на 2022 рік. Це вимушене одноразове рішення в умовах війни. Тобто ЗНО не скасували, а дещо видозмінили.

Що зміниться, згідно із законопроєктом

Випускників 2021 – 2022 навчального року звільняють від державної підсумкової атестації. Вступ до закладів вищої освіти цьогоріч відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

Що це означає для учнів

Тепер не потрібно буде складати 3 різних іспити з різних предметів. Головна пропозиція, щоб це був мультипредметний тест: він матиме 60 завдань і триватиме 80 хвилин.

Завдання охоплюватимуть питання з математики, української мови та історії України (ще може бути на вибір англійська мова). Однак цих деталей поки остаточно не ухвалили в Кабміні.

Планують, що ЗНО відбудеться у липні 2022 року.

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. Раніше Сергій Шкарлет повідомляв, що МОН пропонує одноразовий варіант вступу до вишів без ЗНО. Проте це рішення остаточно не прийняли, а ЗНО поки не скасували зовсім – діятиме спрощена процедура.