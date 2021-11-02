Верховна Рада проголосувала важливі освітні закони: що схвалили

Народні депутати розблокували роботу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Водночас визначилася з використанням майна ліквідованих шкіл у селах.

Відповідні рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у вівторок, 2 листопада.

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Депутати розблокували роботу НАЗЯВО

Нардепи проголосували за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

Законопроєкт розроблено з метою усунення правової колізії в законі України "Про вищу освіту" в частині принципів відбору членів НАЗЯВО, а саме застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності НАЗЯВО,

– йдеться у пояснювальній записці.

Відзначається колізія виникла після скасуванням рішення про затвердження складу НАЗЯВО постановою Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду від 13 жовтня 2021 року.

Використання майна ліквідованих шкіл у селах

Блокування повноважень працівників агентства може призвести до затримки видачі дипломів про вищу освіту випускників освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, які перебувають в процесі акредитації освітніх програм.

Парламентарі також схвалили закон №5230 "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості". Документ у другому читанні підтримали 304 депутати.

Він встановлює:

виняток для майна ліквідованих закладів освіти в сільській місцевості, яким передбачає, що таке майно може використовуватись не тільки для освітніх потреб;

заборону відчуження такого майна, його застави, чи погашення ним боргів;

кошти отримані від оренди такого майна ОМС можуть використати виключно на освітні потреби.

Нагадаємо, що у першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт під час засідання 19 травня. Тоді документ підтримали 285 парламентарів.