Відповідні рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у вівторок, 2 листопада.

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Депутати розблокували роботу НАЗЯВО

Нардепи проголосували за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

Законопроєкт розроблено з метою усунення правової колізії в законі України "Про вищу освіту" в частині принципів відбору членів НАЗЯВО, а саме застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності НАЗЯВО,

– йдеться у пояснювальній записці.

Відзначається колізія виникла після скасуванням рішення про затвердження складу НАЗЯВО постановою Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду від 13 жовтня 2021 року.

Зверніть увагу! Блокування повноважень працівників агентства може призвести до затримки видачі дипломів про вищу освіту випускників освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, які перебувають в процесі акредитації освітніх програм.

Використання майна ліквідованих шкіл у селах

Парламентарі також схвалили закон №5230 "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості". Документ у другому читанні підтримали 304 депутати.

Він встановлює:

виняток для майна ліквідованих закладів освіти в сільській місцевості, яким передбачає, що таке майно може використовуватись не тільки для освітніх потреб;

заборону відчуження такого майна, його застави, чи погашення ним боргів;

кошти отримані від оренди такого майна ОМС можуть використати виключно на освітні потреби.

Нагадаємо, що у першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт під час засідання 19 травня. Тоді документ підтримали 285 парламентарів.