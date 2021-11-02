Відповідні рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у вівторок, 2 листопада.
Читайте також НАЗК виявило порушення в декларації Шкарлета: міністр не пояснив походження деяких коштів
Депутати розблокували роботу НАЗЯВО
Нардепи проголосували за основу та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".
Законопроєкт розроблено з метою усунення правової колізії в законі України "Про вищу освіту" в частині принципів відбору членів НАЗЯВО, а саме застосування принципів галузевого представництва при відборі до складу Національного агентства представників роботодавців та здобувачів вищої освіти та дозволяє усунути складну ситуацію, викликану припиненням діяльності НАЗЯВО,
– йдеться у пояснювальній записці.
Відзначається колізія виникла після скасуванням рішення про затвердження складу НАЗЯВО постановою Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду від 13 жовтня 2021 року.
Використання майна ліквідованих шкіл у селах
Парламентарі також схвалили закон №5230 "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості". Документ у другому читанні підтримали 304 депутати.
Він встановлює:
- виняток для майна ліквідованих закладів освіти в сільській місцевості, яким передбачає, що таке майно може використовуватись не тільки для освітніх потреб;
- заборону відчуження такого майна, його застави, чи погашення ним боргів;
- кошти отримані від оренди такого майна ОМС можуть використати виключно на освітні потреби.
Нагадаємо, що у першому читанні нардепи ухвалили законопроєкт під час засідання 19 травня. Тоді документ підтримали 285 парламентарів.