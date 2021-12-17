Метою закону є вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у військових вишах, підрозділах, наукових установах, а також підвищення якості підготовки військових фахівців.

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Що відомо про військову освіту в Україні

Військова освіта передбачає набуття студентом комплексу професійних компетентностей відповідно до військової спеціалізації, формування та розвитку її індивідуальних здібностей.

Студенти, які здобувають військову освіту, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, спеціальним одягом та стипендіями.

Освітні програми військової освіти розробляються закладами спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування та затверджуються органами державної влади.

До структури військової освіти належать:

допризовна підготовка, що передбачає здобуття первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей;

підготовка осіб за військово-технічними та військово-медичними спеціальностями;

військово-професійна підготовка військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу строкової військової служби та військової служби за контрактом;

підготовка військовослужбовців сержантського (старшинського) складу військової служби за контрактом з одночасним здобуттям вищої освіти;

підготовка військовослужбовців офіцерського складу для здобуття відповідних ступенів вищої освіти та рівнів військової освіти (тактичний, оперативний, стратегічний);

військова підготовка офіцерів запасу;

професійна військова освіта – спеціалізована освіта військового спрямування з метою вдосконалення професійного рівня військового фахівця та набуття фахових компетентностей, що забезпечують виконання службових функцій.

У законі також наголосили, що особливості повноважень та обов’язків керівника військового вишу чи підрозділу визначаються державним органом, до сфери управління якого належить відповідний навчальний заклад.

До слова, раніше уряд схвалив постанову, яка регулює порядок підготовки офіцерів запасу. Відтепер отримати атестацію при навчанні за програмою офіцерів запасу можна буде не раніше 4 курсу. Всі зміни – читайте у статті.

Текст публікації Верховної Ради:

Прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки (№ 5641).

Метою Закону є вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, підвищення якості підготовки військових фахівців.