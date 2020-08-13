У Міністерстві освіти і науки України заявили, що у новому навчальному році у школах можуть перевірятися знання, які діти засвоювали при дистанційному навчанні. Це робитимуть завдяки коригуючому навчанню.

Про це йдеться у методичних рекомендаціях щодо навчання.

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У МОН рекомендують вчителям приділити більше уваги повторенню вивченого матеріалу, особливо тих тем, які вивчали під час дистанційного навчання.

"У перші місяці 2020 – 2021 навчального року в школи можуть організати так зване "коригуюче навчання", під час якого вчителі повинні з'ясувати освоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", – кажуть у відомстві.

Але оцінки за цю перевірку школярам не обов’язково виставлятимуть до класного журналу, адже це важливо лише для того, аби визначити рівень залишкових знань і вмінь.

Вже аналіз результатів покаже, на що треба звернути більшу увагу, та допоможе спланувати роботу щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань, умінь та практики для учнів.

Тривалість періоду такого "коригуючого навчання" кожен вчитель визначає самостійно: попередньо він має запланувати це з урахуванням дистанційного навчання в минулому році.



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу

Про що ще йдеться у методичних рекомендаціях МОН для навчання

Як оцінюватимуть учнів

Цікаво, що семестрове оцінювання здійснюватимуться на підставі тематичних оцінок. Вчителям варто враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня з певного предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюватиметься на підставі семестрових оцінок. Зазначимо, що воно не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

Як учителі мають планувати роботу

У Міністерстві пояснили, що вчителі мають планувати свою роботу у довільній формі. Можна використовувати друковані чи електронні джерела. Автономія вчителя має бути забезпечена свободою викладання, вільним вибором форм, методів і засобів навчання. Також учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал.

Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я опублікувало тимчасові рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, не допускатимуть до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C, розробити маршрути та графік допуску учнів до школи, а у приміщенні закладу учні пересуватимуться в масках, хоча під час уроків їх можна зняти.

Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.