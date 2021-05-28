З вересня школярів в Україні будуть навчати інформатики за допомогою ігор, – Мінцифри

В Україні планують переглянути викладання інформатики в школах для того, щоб виростити своїх українських розробників. Тому дітей будуть навчати інформатики ще з початкових класів, і робитимуть це за допомогою ігор.

За останній рік виріс попит на українських ІТ-спеціалістів. Тому Мінцифра спільно з МОН почала реформу освіти в ІТ.

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Тому вже з вересня цього року планується запровадити в школах оновлений предмет інформатики, а через рік його запустять для всіх класів та шкіл.

Дітям із 1 класу показуватимуть, як шукати та аналізувати інформацію за допомогою інтернету. Їх навчатимуть програмуванню та основам цифрової грамотності за допомогою ігор та різних ІТ-інструментів,

– заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окрім того, Мінцифра працює над реформою вищої освіти. Зокрема, планують скоротити отримання бакалавра до трьох років, щоб дозволити студентам і навчатися, і працювати.

Федоров наголосив, що в Мінцифри хочуть підвищити довіру до цифровізації. Для цього планують перевести всі 100% послуг в онлайн.

До слова, у львівських школах учням викладатимуть інформатику програмісти. Так хочуть популяризувати ІТ серед учнів 7 – 9 класів. Поки такі заняття проходитимуть у СЗШ № 98, ліцеї "Просвіта", "Львівський" та ліцеї ім. І. Пулюя.