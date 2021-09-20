Вербальне оцінювання учнів: перелік фраз, які варто використовувати вчителям
Джерело:МОН
Вчителі початкових класів можуть перевіряти учня не бальною оцінкою, а вербальним судженням. Коректно прокоментувати роботу учня та мотивувати його до навчання допоможуть спеціальні шаблони, створені Міністерством освіти і науки.
Міністерство освіти затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів шкіл.
Важливо Учні початкових класів будуть отримувати електронні свідоцтва про освіту
У Міносвіти наголосили, що рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки та рівневої оцінки. Їх можна виражати як усно, так і письмово.
Щоб процес перевірки зошитів був правильним та результативним, вчителям рекомендують скористатися добіркою сталих висловлювань й за бажанням доповнити її власними креативними фразами.
Як вербально оцінювати учнів 1 – 4 класів
Якщо робота виконана чудово, доречними будуть такі фрази:
- Супер
- Неймовірно
- Талановито
- Фантастично
- Дивовижно
- Приголомшливо
- Молодець
- Ідеально виконано
- Бездоганно
- Краще не буває
- Чудова робота
- Оригінально
- Класна ідея
- Так тримати
- Прекрасно
- Відмінний результат
- Гарна робота
- Геніально
- Відмінна робота
- Гарна думка
- У тебе все вийшло
- Якщо учень допустився помилки
Якщо у роботі школяра є деякі незначні помилки, доречно використати наступні форми вербального оцінювання:
- Ти робиш значні успіхи
- Це дуже втішно
- Добре впоралась/впорався
- Продовжуй у тому ж дусі
- Ти це зробила/зробив
- У тебе дуже добре виходить
- Рада/радий за тебе
- Я знала/знав, що ти впораєшся
- Ти швидко вчишся
- Ти на правильному шляху
- Твоя думка цікава
- Значно краще
Якщо у зошиті учня є певні помилки, доречно написати таке:
- Уважно перевір це завдання.
- Уважніше, будь ласка.
- Відшукай помилку.
- Перечитай, спробуй знайти помилку.
- Тут сховалась помилка.
- Спробуй самостійно знайти помилку.
- Треба ще раз повторити цю тему.
- Не все вдалося, наступного разу буде краще.
- Треба потренуватися ще.
- Треба попрацювати додатково над такими завданнями.
- Спробуй ще раз розв’язати це завдання.
- Є над чим працювати, я тобі допоможу.
- Не поспішай.
- Потренуйся виконувати таке завдання.
- Зможеш самостійно знайти помилку?
- Хід розв’язку правильний, спробуй знайти помилку.
Якими фразами підтримати учня
Якщо ви бажаєте емоційно підтримати школяра, скористайтесь такими фразами:
- Щодня тобі вдається усе краще.
- В тебе є прогрес.
- Ти сьогодні багато працювала/працював.
- Це дійсно щось неймовірне.
- Ти сьогодні гарно працюєш.
- Тепер ти зрозуміла/зрозумів цей матеріал.
- Це завдання вдалося найкраще.
- Старайся, ти можеш.
- Ти вдосконалюєшся.
- Тепер тебе ніщо не зупинить.
- Вже виходить добре.
- Цілком слушно.
- Це здорово.
- Отак правильно.
- Цього разу ти це зробила\зробив.
- Набагато краще.
- Ти перевершила\перевершив себе.
- Ти рухаєшся у правильному напрямку.
- Ти докладаєш багато зусиль – у тебе все вийде.
Окрім того, у МОН наголосили, що кожному учневі буде приємно прочитати у своєму зошиті слова підтримки від вчителя:
- Ти зростаєш над собою.
- Сьогодні справи йдуть набагато краще.
- Молодець, ти проявила/проявив свою фантазію.
- Твоя робота з кожним днем стає краще.
- Ти робиш впевнені кроки вперед.
- Ти дійсно на вершині.
- Ти вже маєш значні успіхи в цьому.
- Я дуже пишаюсь тобою.
- Щоразу краще.
- Так тримати.
- Ти все зрозуміла/зрозумів.
- Я вражена твоєю роботою.
- Як тобі це спало на думку?
- Я рада бачити, що ти так вправно працюєш.
- Ти робиш все так просто.
- Вітаю, ти підкорив/ла складне завдання.
- Дякую за відповідальне ставлення до роботи.
- Ти швидко вчишся.
- Це найкраще, що ти коли-небудь робила/робив.
- Я вірю у твої сили.
- Я ніколи не бачила, щоб хтось робив це краще.
- Щиро радію твоїм успіхам.
У МОН кажуть, що формувальне оцінювання допомагає вчителю знайти необхідні доречні слова та коментарі до різних видів робіт: самостійної, парної, групової, проєктної діяльності учнів. Такі репліки дозволяють зробити зауваження без зайвих образ, підтримати та надихнути кожну дитину.
Ще раніше затвердили методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 1 – 4 класів у школах. На заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.
Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:
- П (початковий рівень);
- С (середній рівень);
- Д (достатній рівень);
- В (високий рівень).
Окрім того, МОН розробило рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі. Зокрема, педагоги зобов’язані поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності тощо.