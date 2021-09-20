Міністерство освіти затвердило рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів шкіл.

Важливо Учні початкових класів будуть отримувати електронні свідоцтва про освіту

У Міносвіти наголосили, що рекомендації запроваджують поняття вербальної оцінки та рівневої оцінки. Їх можна виражати як усно, так і письмово.

Щоб процес перевірки зошитів був правильним та результативним, вчителям рекомендують скористатися добіркою сталих висловлювань й за бажанням доповнити її власними креативними фразами.

Як вербально оцінювати учнів 1 – 4 класів

Якщо робота виконана чудово, доречними будуть такі фрази:

Супер

Неймовірно

Талановито

Фантастично

Дивовижно

Приголомшливо

Молодець

Ідеально виконано

Бездоганно

Краще не буває

Чудова робота

Оригінально

Класна ідея

Так тримати

Прекрасно

Відмінний результат

Гарна робота

Геніально

Відмінна робота

Гарна думка

У тебе все вийшло

Якщо учень допустився помилки

Якщо у роботі школяра є деякі незначні помилки, доречно використати наступні форми вербального оцінювання:

Ти робиш значні успіхи Це дуже втішно Добре впоралась/впорався Продовжуй у тому ж дусі Ти це зробила/зробив У тебе дуже добре виходить Рада/радий за тебе Я знала/знав, що ти впораєшся Ти швидко вчишся Ти на правильному шляху Твоя думка цікава Значно краще

Якщо у зошиті учня є певні помилки, доречно написати таке:

Уважно перевір це завдання.

Уважніше, будь ласка.

Відшукай помилку.

Перечитай, спробуй знайти помилку.

Тут сховалась помилка.

Спробуй самостійно знайти помилку.

Треба ще раз повторити цю тему.

Не все вдалося, наступного разу буде краще.

Треба потренуватися ще.

Треба попрацювати додатково над такими завданнями.

Спробуй ще раз розв’язати це завдання.

Є над чим працювати, я тобі допоможу.

Не поспішай.

Потренуйся виконувати таке завдання.

Зможеш самостійно знайти помилку?

Хід розв’язку правильний, спробуй знайти помилку.

Якими фразами підтримати учня

Якщо ви бажаєте емоційно підтримати школяра, скористайтесь такими фразами:

Щодня тобі вдається усе краще. В тебе є прогрес. Ти сьогодні багато працювала/працював. Це дійсно щось неймовірне. Ти сьогодні гарно працюєш. Тепер ти зрозуміла/зрозумів цей матеріал. Це завдання вдалося найкраще. Старайся, ти можеш. Ти вдосконалюєшся. Тепер тебе ніщо не зупинить. Вже виходить добре. Цілком слушно. Це здорово. Отак правильно. Цього разу ти це зробила\зробив. Набагато краще. Ти перевершила\перевершив себе. Ти рухаєшся у правильному напрямку. Ти докладаєш багато зусиль – у тебе все вийде.

Окрім того, у МОН наголосили, що кожному учневі буде приємно прочитати у своєму зошиті слова підтримки від вчителя:

Ти зростаєш над собою.

Сьогодні справи йдуть набагато краще.

Молодець, ти проявила/проявив свою фантазію.

Твоя робота з кожним днем стає краще.

Ти робиш впевнені кроки вперед.

Ти дійсно на вершині.

Ти вже маєш значні успіхи в цьому.

Я дуже пишаюсь тобою.

Щоразу краще.

Так тримати.

Ти все зрозуміла/зрозумів.

Я вражена твоєю роботою.

Як тобі це спало на думку?

Я рада бачити, що ти так вправно працюєш.

Ти робиш все так просто.

Вітаю, ти підкорив/ла складне завдання.

Дякую за відповідальне ставлення до роботи.

Ти швидко вчишся.

Це найкраще, що ти коли-небудь робила/робив.

Я вірю у твої сили.

Я ніколи не бачила, щоб хтось робив це краще.

Щиро радію твоїм успіхам.

У МОН кажуть, що формувальне оцінювання допомагає вчителю знайти необхідні доречні слова та коментарі до різних видів робіт: самостійної, парної, групової, проєктної діяльності учнів. Такі репліки дозволяють зробити зауваження без зайвих образ, підтримати та надихнути кожну дитину.

Ще раніше затвердили методичні рекомендації щодо оцінювання учнів 1 – 4 класів у школах. На заміну звичайної бальної оцінки досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

Окрім того, МОН розробило рекомендації для вчителів про організацію виховного процесу у школі. Зокрема, педагоги зобов’язані поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів, захищати їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності тощо.