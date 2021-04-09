Великі проєкти у маленьких селах: тренінг фінансової грамотності для школярів Волині

У селищі Баїв, що на Волині, провели тренінг фінансової грамотності для школярів. Учні 9 – 11 класів навчалися основ управління власними грошима.
Захід відбувся у межах проєкту "Діалог поколінь – створення простору для міжкультурного обміну". Ініціатива впроваджується за підтримки Британської ради в Україні.
Схоже На Закарпатті ліцеїсти навчаються фінансової грамоти: гурток від бізнес-тренера
Про що мовилося на тренінгу
Представниці Луцького національного технічного університету Оксана Урбан та Оксана Жук обговорили зі школярами такі питання:
- Що таке гроші?
- Як ефективно керувати власними фінансами?
- Як збільшити свої доходи?
- Яким чином досягнути фінансової впевненості?
Учасники тренінгу активно працювали над створенням бюджету, а також формулювали фінансові цілі та плани на майбутнє.
Спікери у простій та інтерактивній формі розповіли про базові економічні категорії та види фінансових послуг.
До слова, це не єдина подібна ініціатива в Україні, яка спрямована на підвищення рівня фінансової грамоти школярів.
Один з діючих депутатів Верховної Ради відкриває центри для молоді по всій країні, у яких експерти викладають окремі курси фінансової грамотності.