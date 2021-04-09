Великі проєкти у маленьких селах: тренінг фінансової грамотності для школярів Волині

У селищі Баїв, що на Волині, провели тренінг фінансової грамотності для школярів. Учні 9 – 11 класів навчалися основ управління власними грошима.

Захід відбувся у межах проєкту "Діалог поколінь – створення простору для міжкультурного обміну". Ініціатива впроваджується за підтримки Британської ради в Україні.

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Про що мовилося на тренінгу

Представниці Луцького національного технічного університету Оксана Урбан та Оксана Жук обговорили зі школярами такі питання:

Що таке гроші?

Як ефективно керувати власними фінансами?

Як збільшити свої доходи?

Яким чином досягнути фінансової впевненості?

Учасники тренінгу активно працювали над створенням бюджету, а також формулювали фінансові цілі та плани на майбутнє.

Спікери у простій та інтерактивній формі розповіли про базові економічні категорії та види фінансових послуг.

До слова, це не єдина подібна ініціатива в Україні, яка спрямована на підвищення рівня фінансової грамоти школярів.

Один з діючих депутатів Верховної Ради відкриває центри для молоді по всій країні, у яких експерти викладають окремі курси фінансової грамотності.