Після укладення угоди Brexit у Велика Британія більше не буде навчальних поїздок за програмою "Еразмус", зокрема для студентів з Австрії.

Так, австрійські студенти не зможуть за цією програмою їхати до Великої Британії, а англійські студенти - до Австрії. Проте Англія продовжує брати участь у таких програмах як Horizon Europe, "Коперник" та "Євратом", повідомляє видання Studium.

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Що відомо про цю програму? За допомогою програми “Еразмус” студенти можуть протягом певного періоду навчатися, викладати або стажуватися за кордоном. Так, залежно від вартості життя у країні, студенти отримують грант.

Незважаючи на вихід Великої Британії з ЄС та програми "Еразмус", у 2021 році все ще відбуватимуться спонсорські послуги.

"Це було важке рішення", заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон після торговельної угоди між Лондоном та Брюсселем. Він запевнив, що програма була надзвичайно дорогою для Британії.

Що Велика Британія робитиме надалі? Замість “Еразмус” британський уряд хоче розробити власну програму, яка назвуть на честь їх вченого Алана Тьюрінга. Поки що деталей про це немає, але це буде охоплювати студентів не лише ЄС, а й увесь світ.

Однак, очікується, що більше шансів буде у британських студентів за кордоном, ніж у іноземних студентів, які планують приїхати до Великої Британії. На відміну від "Еразмуса", ЄС та Велика Британія домовились про подальшу співпрацю у галузі досліджень важливих програм, зокрема Horizon Europe, яка стартує 1 січня 2021 року.