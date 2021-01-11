Повернення до навчання після канікул учнів країн Об’єднаного Королівства означає повернення до ноутбуків та онлайн-конференцій в Zoom. З якими труднощами доводиться справлятися школярам, батькам та вчителям у Великій Британії – читайте у матеріалі.

Через зростання чисельності хворих на COVID-19, уряд Великої Британії вдруге запровадив онлайн-навчання учнів. Заплановано, що школи діти не відвідуватимуть до кінця лютого, – передає BBC.

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З початку пандемії місцеві органи управління освітою в самій лише Північній Ірландії виділили 11 000 цифрових пристроїв для своїх учнів. Разом з тим, дефіцит необхідного приладдя та нестабільне інтернет-з’єднання залишаються найбільшими перешкодами онлайн-навчання.

Роль батьків у дистанційному навчанні

Для батьків дистанційне навчання стало важким та стресовим процесом. Багатьом дорослим довелося стати не тільки мамою чи татом, але й вчителями для своїх дітей.

Не маючи належної педагогічної освіти, для них це є складним випробуванням, тим паче, що домашнє навчання довелося поєднувати з роботою.



Не всі учні мають доступ до цифрових пристроїв / Фото Getty

Матір-одиначка Рейчел має двох синів шкільного віку й втратила власне помешкання ще на початку першого локдауну в березні 2020 року. Зараз сім’я орендує кімнату у будинку на окраїні Белфасту, столиці Північної Ірландії.

Єдиним девайсом, який сини можуть використовувати для онлайн-навчання, залишається її смартфон.

Ми маємо підключення до інтернету, але воно дуже слабке й часто переривається. Буває таке, що сини виходять на вулицю й шукають кращий сигнал, щоб бодай почути, про що говорить вчитель,

– розповідає Рейчел.

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Допомога благодійних організацій

На думку міської голови Бернардо Мішель Джейнс, дистанційне навчання стало особливо важким процесом для сімей, які фінансово не можуть дозволити собі діджиталізуватися.

Повернення до дистанційного навчання чинить величезний тиск на батьків та опікунів дітей, які мають справу з фінансовими труднощами та втратою робочих місць.



Мішель Джейнс, міська голова Бернардо / Фото Bernardo’s NI

Важливим моментом є фінансова підтримка найвразливіших сімей урядом. Цю думку поділяє й Пола Рейнольдс, голова Белфастського благодійного товариства.

Минулої весни організація разом з Фондом Галіфакса, Національним фондом лотерей, Ольстерським університетом та Ольстерським інвестиційним фондом профінансували 225 ноутбуків для шкіл столиці Північної Ірландії.

Однак, проблема діджиталізації сімей й досі залишається найголовнішою, особливо у сільських регіонах країни.

На думку благодійних організацій, Міністерство освіти повинне виділити набагато більше коштів для діджиталізації освіти у селах.



Пола Рейнольдс, голова Белфастського благодійного товариства / Фото lovebelfast.co.uk

Проблеми дистанційного навчання для вчителів

Онлайн-навчання у різних школах проводиться по-різному. Навички персоналу, компетентність, доступ до програмного та апаратного забезпечення створюють величезну прірву в освітньому процесі країни.

Через "цифрову бідність" та різні підходи до онлайн-навчання у школах, учні не отримують конституційного права рівних можливостей доступу до освіти,

– запевняє Пола Стюарт, директорка Белфастської зразкової школи для дівчат.

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За словами експертки, вчителів також спіткала проблема "цифрової бідності". Якщо пристрої для проведення онлайн-уроків має чи не кожен педагог, хороше інтернет-з’єднання для стабільного навчального процесу мають далеко не всі.



Пола Стюарт, директорка Белфастської школи для зразкових дівчат / Фото Belfast model school for girls

Науковець Ноель Пурді, директор Центру досліджень з питань недоліків освіти при університетському коледжі Странміліс у Белфасті, також вказує на проблеми педагогів в діджитальному навчанні школярів.

У своїй науковій роботі він дослідив наслідки онлайн-навчання та відмінності в забезпеченні цифровими можливостями педагогів різних закладів освіти в розпал першого локдауну в березні 2020 року.

Доктор Пурді зазначає, що вчителі досягли неабияких успіхів у віддаленому навчанні учнів, та проблеми дистанційного навчання все ще актуальні.

Локдаун тільки посилює існуючу несправедливість, і я стурбований тим, як непропорційно дистанційне навчання шкодить соціально незахищеним дітям та їх педагогам,

– розповідає науковець.



Доктор Ноель Пурді / Фото Twitter Careers at RSD

Дії уряду та Міністерства освіти Великої Британії

В заяві Міністерства освіти вказано, що органи місцевого управління освітою продовжують обробляти запити на забезпечення ноутбуками та ПК окремих сімей, й зараз триває процес їх закупівель.

Наразі запроваджено низку заходів для підтримки шкіл у плануванні дистанційного навчання.

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"Заклади загальної середньої освіти попросили скласти план дій на випадок надзвичайних ситуацій, зокрема повторного закриття шкіл чи окремих класів, за наявної потреби самоізоляції учнів", – йдеться у звіті уряду Великої Британії.

Міністерство освіти заявляє, що готове до розгляду питання конституційного права всіх учнів шкіл Великої Британії однакового доступу до освіти.