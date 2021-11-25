Школи вже почали готуватися до свят. Закупівлею продуктів для шкіл в області займається комунальне підприємство "Добробут Полтавської громади".

До теми У Харкові подорожчає харчування в школах і садочках: оприлюднили ціни

Ще у вересні "Добробут" оголосив тендер на постачання 42,6 тонни овочів та фруктів через е-систему публічних закупівель Prozorro. Всі вони мають бути поставлені до 31 грудня у навчальні заклади Полтави.

Очікувана вартість закупівлі становила майже 10 мільйонів гривень. Взяти участь у конкурсі виявили бажання два учасники з Полтави: ТОВ "Сефторг" та ФОП Випущенко Людмила Миколаївна.

Ймовірно, тендер був лише формальністю. Адже ТОВ "Сефторг" "фактично належить найбільшому й одному з найстарших підрядників у сфері харчування Полтави Володимиру Сергієнку". А ФОП Людмили Випущенко – "підконтрольний Володимиру Сергієнку".

Так, ФОП Випущенко виставила ціну на 7 тисяч гривень більшу за "Сефторг" і не знижувала її. Тому 10 листопада договір "Добробут" уклав з останнім.

А 19 листопада підрядник опублікував додаткову угоду. Згідно з документом, загальна вартість угоди знизилась – з майже 10 мільйонів до 3,7 мільйона гривень.

У списку – перелік овочів та трохи фруктів і ягід. Загалом нічого особливого, крім цін. Вони – вищі за роздрібні.

Наприклад, мандарини в сезон "Сефторг" продаватиме полтавським школам за 74,16 гривень за кілограм. При цьому середня ціна у супермаркетах Полтави на ці фрукти ледь сягає 35 гривень.



Ціни на фрукти та овочі / Скріншот з Prozzoro

Переплачують за всі продукти – від 5% на зелену цибулю до 300% на пекінську капусту. Сума замовлення передбачає і доставку, але лише за однією адресою – на базу КП "Добробут", без розвезення по школах.

До слова, в Україні розробили нове шкільне для учнів. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів. Рецепти страв з нового меню для шкіл читайте за цим посиланням.