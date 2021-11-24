Вдарив та заклеїв рот скотчем: під Дніпром вчителя звинувачують у зґвалтуванні учениці 7 класу

У Дніпропетровській області вчителя у школі-інтернаті звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Чоловік зайшов до її кімнати у гуртожитку, вдарив її по обличчю та заклеїв рот скотчем, після чого зґвалтував ученицю.

Що відомо про зґвалтування

Інцидент стався 23 листопада близько 20 вечора в селі Саксагань Кам'янського району на Дніпропетровщині. Про зґвалтування поліції розповіла бабуся постраждалої дівчинки.

До теми У школі Дніпра учні жорстоко побили 6-класника: відео та подробиці булінгу

За її словами, 56-річний вчитель спеціалізованої школи зґвалтував її 13-річну внучку.

Вчитель цієї школи, перебуваючи в спальній кімнаті гуртожитку, де жила учениця, вдарив її по обличчю і заклеїв рот скотчем. Після цього він скористався безпорадністю 7-класниці та зґвалтував.

Яке покарання загрожує вчителю

Правоохоронці Кам'янського районного управління поліції зареєстрували справу за статтею № 156 (розбещення неповнолітніх). Наразі вирішується питання про затримання чоловіка.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

До слова, кілька місяців тому схожий інцидент стався у Кривому Розі. Там на шкільному випускному вчитель зґвалтував дівчину. Водночас у місцевій поліції нібито порадили постраждалій "зіграти весілля" з насильником. Деталі – читайте тут.