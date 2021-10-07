Вдарив так, що той не міг дихати: на Херсонщині судитимуть учня, який побив старшокласника

У Каховці Херсонської області перед судом постане учень 7 класу за побиття десятикласника. Молодший хлопець вдарив старшокласника на перерві у груди, що той якийсь час не міг дихати.

Учень вдарив 10-класника у груди

Конфлікт між школярами стався під час перерви. 7-класник нібито почув, що двоє учнів з десятого класу його обговорюють.

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Хлопець розлютився, підбіг і вдарив у груди одного зі старшокласників. Удар був такої сили, що якийсь час хлопець не міг дихати.

Шкільна медсестра викликала швидку. Лікарі підозрювали у хлопця навіть тріщину ребра, але після обстеження з’ясувалося, що це сильне забиття.

7-класнику насправді 17 років

Правоохоронці почали розслідування. З’ясувалося, що 7-класнику – 17 років. Хлопець пішов до школи пізніше, оскільки батьки вважали, що у нього слабке здоров'я. Водночас потерпілому 10-класснику поки лише 15 років.

Школяра будуть судити. Адже на батьків учнів зазвичай складають адмінпротокол за невиконання або неналежне виконання обов'язків щодо виховання дитини.

Але оскільки кривдникові вже 17 років, його притягнули до кримінальної відповідальності. Як повідомили в поліції, стаття – нанесення легких тілесних ушкоджень. На нього чекає суд.

До слова, у київській школі вчитель нібито побив п’ятикласника. Директорка закладу освіти підтвердила, що інцидент дійсно був, та наголосила, що там перевіряють всі обставини і обов’язково покарають вчителя у випадку доведення провини.