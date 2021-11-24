Вдарила учня головою об парту: в школі на Київщині вчителька початкових класів била дітей

В школі Обухова, що на Київщині, вчителька початкових класів, ймовірно, вдарила учня головою об парту, а іншого школяра била по руках. У закладі освіти все замовчували, а психолог вчила дітей не розповідати про конфлікт батькам.

Вчителька била дітей

Про інцидент розповіла бабуся учня, яка шокована вчинком вчительки. Її онук навчається в обухівському ліцеї №4 у 2-Б класі. Дитину вона виховує сама. Адже Дмитрик – сирота: батько помер, а мати покинула.

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Другокласник зізнався бабусі, що вчителька Лариса Михайлівна била його головою об парту й у нього йшла кров.

Ввечері вона подзвонила мені, я й кажу: "Лариса Михайлівна, не бийте більше Діму". Вона почала істерично кричати,

– розповідає бабуся.

У школі все замовчували

Школа не хотіла розголосу, проте бабуся не змовчала про цькування з боку вчительки.

"Вона почала мене просити не йти нікуди, мовляв, ми все владнаємо. І Вікторія Михайлівна почала просити, і секретарка...Ні, кажу, я піду", – зазначила бабуся.

Булінг від вчительки та психолога

Відомо, що її онук не єдиний, хто потрапив під гарячу руку вчительки. Там вже були історії про стусани, приниження та жорстокість. Діти постійно скаржаться на агресивну поведінку педагога і навіть відмовляються ходити до школи.

Так, один з учнів теж розповів мамі, що їхня вчителька дуже кричить: і на нього, і на інших діток.

Після цього його мама вирішила ходити до школи та слухати під дверима, як проводять уроки. І була шокована виховною бесідою шкільного психолога з дітьми. Зі слів мами, дітей просили нічого не розповідати батькам.

Проте у директорки школи на це своя думка: "У нас працює дуже хороший, професійний психолог і це був урок-гра. Мовляв, йшлося і про друзів, і про дружбу, і про те, що секрети, які вам довірив друг, не можна розповідати".

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Батьки другокласників вирішили об’єднатися з активістами і написали заяву про булінг до поліції та адміністрації школи.

Тепер цей інцидент у школі розслідуватиме поліція. Якщо вину педагогині доведуть, їй загрожує щонайменше догана чи звільнення. А якщо притягнуть до адміністративної відповідальності, то буде штраф до 3400 гривень або громадські роботи.

Чи має право школа звільнити вчителя

Учителька тим часом продовжує працювати у школі, хоча юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко запевняє, що директор має право самостійно приймати рішення про звільнення.

Директор має усі повноваження, щоб, згідно із законом, припинити це жорстоке поводження з дітьми раз і звільнити цього вчителя за аморальний проступок. Якщо директор цього не робить, а починає переводити відповідальність на поліцію, значить директор покриває жорстоке поводження і булінг,

– каже він.

Експерт наголошує, що у подібних ситуаціях спілкуватися зі школою, управлінням освіти батькам потрібно виключно у письмовій формі, адже тоді школа зобов’язана буде розібратися та надати письмову відповідь.

Головна порада для батьків – прислухатися до власних дітей, звертати увагу на зміну у їхній поведінці та розпитувати, що відбувається у школі.

До слова, правоохоронці у соцмережах помітили відео, на якому вчителька фізики на Волині била учня. Хоча від рідних школяра звернень не надходило, а заяву писати вони відмовилися, поліція все ж відкрила справу. Деталі булінгу – читайте у статті.