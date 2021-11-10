За словами мами, вихователька нібито вдарила 6-річного вихованця, бо той не хотів робити аплікацію. Інші діти також підтвердили, що бачили, як педагогиня била хлопчика по обличчю.

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Хлопчика побили в дитсадку

Жінка помітила на обличчі свого сина синець, коли привела його додому після дитячого садочку. Жінка одразу почала розглядати травму та вирішила, що це – слід від удару.

Вона почала розпитувати хлопчика про синець, і він нібито розповів, що його била вихователька.

Жінка написала про це у батьківський чат та виклала фото з синцем. Виявилося, що інші діти бачили, як вихователька вдарила дитину через аплікацію. За словами малюків, це сталося через те, що 6-річний Віктор не хотів робити півника.



Мама відправила фото синців дитини у батьківський чат / Скриншот з сюжету ТСН

Що кажуть у садочку

Педагогиня усе заперечує, і запевняє, що дитину вона не била. Нині вихователька пішла у відпустку, за неї відповідає завідувачка садочку. Керівниця закладу Тамара Касьянчук також не вірить в правдивість інциденту.

Матір нічого не казала про синець, коли забирала хлопця з дитсадка. Хлопчик міг травмуватися вже вдома. Також матері показали відео, на якому її син з посмішкою біг до виховательки – це свідчить про те, що педагог завжди була доброю з дитиною,

– каже вона.

За словами Тамари Касьянчук, вихователька сама була шокована. Вона запевнила, що синець на щоці хлопчика з'явився не в садочку. Бо його ніхто з інших працівників закладу не помітив, а мама не мала жодних зауважень.

Мама хлопчика вирішила довести справу до кінця та зафіксувала синець й звернулася до відділу освіти. Заступниця керівника департаменту відділу освіти розповіла, що установа залучить до розслідування психологів та проведе анкетування батьків.

Що загрожує вчительці

Також матір звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. Жінка каже, що не хоче переводити хлопчика в іншу групу та не хоче, аби у садочку постраждала ще хоча б одна дитина.

Якщо ж провина виховательки буде доведена та виявиться, що вона дійсно била дитину, їй загрожує відповідальність. Жінці можуть присудити виправні роботи або навіть до 2 років тюрми.

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