Здобувати вищу освіту сьогодні як ніколи в тренді. Майже всі випускники шкіл України реєструються на ЗНО та вступають до університетів. Ситуація в світі трохи інша, зокрема що стосується старших людей.

Ще сорок років тому тільки 8,4% випускників шкіл вступали до університетів, а зараз цей показник сягає більше 50%. Про старших людей, які колись не скористалися можливістю здобути вищу освіту через ті чи інші обставини, але вирішили це виправити в зрілому віці, розповідає Освіта 24.

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Здобути звання магістра в 90 років

Найстаршою студенткою в світі стала австралійка Лорна Прендергаст, яка 27 липня 2019 року захистила дипломну роботу в Мельнбурському університеті та отримала звання магістра. Темою її наукової праці була "Музика як інструмент в лікуванні деменції".

Ідеєю навчатися в університеті Лорна загорілася, коли її чоловік Джим у віці 64 років через погіршення стану здоров'я почав проживати в будинку для пристарілих, і вона його там відвідувала.

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Лорна помітила, що коли медсестри починали грати на фортепіано, пацієнти реагували по-різному, й Прендергаст вирішила це дослідити.

Вступивши до університу, студентка відвідувала заняття та здала всі необхідні екзамени за 3 роки, а на випускному, коли відбувалося вручення диплому, промовила лише одну фразу: "Знайте, ви ніколи не застарі, щоб мріяти!".



Лорна Прендергаст зі своєю родиною на випускному / Фото The University of Melbourne

Бакалавр історії мистецтв у 68

Джон Александр, випускник Лондонського університету Біркбек, став бакалавром в 68 років. Абітурієнт побоювався упередженого ставлення через вік, але здивувався, наскільки толерантними були приймальна комісія та студенти.

Джон дуже любив відвідувати різноманітні галереї та музеї Великої Британії, але відчував дефіцит знань, щоб повністю осягнути творчість митців, тому й вирішив навчатися.

Я переймався, що сірої речовини в моєму мозку для вивчення предметів на рівні з молодими студентами не вистачить, але результат говорить сам за себе,

– жартує Александр, показуючи диплом.

Випускник зазначає, що навчання в університеті було для нього небияким досвідом, адже це його перша вища освіта.

Джон рекомендує не боятися упередженого ставлення суспільства та стереотипів, а впевнено займатися тим, що любиш.



Джон Александр, випускник Біркбеку / Фото Birkbeck University of London

Випускний в 72

Діана Хіллс також вирішила вступити до Біркбекського університету. Обговорення мистецьких творів з подругами пенсійного віку їй було не до вподоби, тому вона почала шукати однодумців, які мали б ширший кругозір та розбиралися в сучасному мистецтві.

Найлегшим способом знайти таких друзів виявився вступ до університету.

Завдяки вищій освіті, я не тільки навчилася розбиратися у мистецтві, але й писати якісні наукові роботи. Щоправда, на випускній вечірці було трохи складно влитися в колектив, оскільки я, на жаль, не можу випити стільки алкоголю,

– розповідає посміхаючись Діана.

Хіллс не приховує, що їй було важко здавати перші екзамени, але наголошує, що це обов'язково треба спробувати. Багатьом друзям з її оточення було не зрозуміло, для чого в такому віці потрібне навчання, але після випуску її почали тільки ще більше поважати.



Діана Хіллс, випускниця Біркбекського університету / Фото Birkbeck University of London