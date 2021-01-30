Вчитися можна завжди: 4 нові безкоштовні онлайн-курси для вчителів

Через карантин більшість активностей перемістилась в онлайн. І позитивним тут стала поява безлічі різноманітних онлайн-курсів, частина з яких доступні безоплатно. Представляємо добірку таких курсів, які оприлюднили нещодавно.
Джерело: 24 канал
Нещодавно стали доступні перші два модулі онлайн-курсу для вчителів української мови від фінського проєкту "Навчаємось разом" разом із МОН та EdEra.
До теми Вчитися ніколи не пізно: історії студентів, які вступили до вишів після 60 років
Загалом курс складається із 6 модулів, додаткових матеріалів, тестів і практичних завдань. Усі, хто пройдуть його та успішно складуть фінальне тестування, отримають сертифікати.
Для кого цей курс? Він допоможе вчителям української мови, які викладають у класах з мовами навчання національних меншин.
Онлайн-курс розповідає про:
Вчителі також можуть пройти безкоштовний онлайн-курс про те, як вести інклюзивне навчання дистанційно. Курс розробило Мінсоцполітики за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів. Він доступний за посиланням.
Про що курс? Він допоможе:
Цей курс розташований на платформі EdEra – це перший англомовний онлайн-курс про історію України. Він розповідає про найвидатніші події української історії – від заснування Київської Русі до проголошення Незалежності.
Курс допомагає отримати базові знання про українську історію та культуру, розкриває роль України в європейській та світовій історії, а також розвінчує поширені стереотипи щодо України.
28 січня курс презентують на студії онлайн-освіти EdEra та Українського інституту. На презентації слухачі дізнаються більше про процес створення курсу, познайомляться з його авторами, лекторами, а також матимуть змогу поставити запитання.
З метою підвищення рівня цифрової обізнаності та створення безпечних умов для учнів у кіберпросторі відбулася міжнародна конференція.
Що там обговорювали:
Де переглянути лекції та дискусії? Конференція відбувалася у відеоформаті в режимі онлайн. Безкоштовно переглянути матеріали заходу можна на ютуб-каналі Мінцифри.