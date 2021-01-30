Вчитися можна завжди: 4 нові безкоштовні онлайн-курси для вчителів

Через карантин більшість активностей перемістилась в онлайн. І позитивним тут стала поява безлічі різноманітних онлайн-курсів, частина з яких доступні безоплатно. Представляємо добірку таких курсів, які оприлюднили нещодавно.

Джерело: 24 канал

Онлайн-курс з викладання української як другої мови

Нещодавно стали доступні перші два модулі онлайн-курсу для вчителів української мови від фінського проєкту "Навчаємось разом" разом із МОН та EdEra.

​До теми Вчитися ніколи не пізно: історії студентів, які вступили до вишів після 60 років

Загалом курс складається із 6 модулів, додаткових матеріалів, тестів і практичних завдань. Усі, хто пройдуть його та успішно складуть фінальне тестування, отримають сертифікати.

Для кого цей курс? Він допоможе вчителям української мови, які викладають у класах з мовами навчання національних меншин.

Онлайн-курс розповідає про:

як підготуватися до початку вивчення мови;

які чинники впливають на засвоєння другої мови;

якими є особливості планування навчання;

як виконати вимоги до обов’язкових результатів навчання.

Онлайн-курс "Інклюзія і дистанційне навчання"

Пройти навчання можна за цим посиланням

Вчителі також можуть пройти безкоштовний онлайн-курс про те, як вести інклюзивне навчання дистанційно. Курс розробило Мінсоцполітики за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів. Він доступний за посиланням.

Про що курс? Він допоможе:

налаштувати робоче місце учня з ООП;

створити недискримінаційні завдання;

вибрати ефективні стратегії роботи з різними категоріями учнів з ООП;

налаштувати спеціальні можливості;

використати спеціальні програми та вебресурси;

взаємодіяти з батьками та будувати успішну комунікацію;

Англомовний онлайн-курс Ukraine: History, Culture, and Identities

Цей курс розташований на платформі EdEra – це перший англомовний онлайн-курс про історію України. Він розповідає про найвидатніші події української історії – від заснування Київської Русі до проголошення Незалежності.

Курс допомагає отримати базові знання про українську історію та культуру, розкриває роль України в європейській та світовій історії, а також розвінчує поширені стереотипи щодо України.

28 січня курс презентують на студії онлайн-освіти EdEra та Українського інституту. На презентації слухачі дізнаються більше про процес створення курсу, познайомляться з його авторами, лекторами, а також матимуть змогу поставити запитання.

"Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики"

З метою підвищення рівня цифрової обізнаності та створення безпечних умов для учнів у кіберпросторі відбулася міжнародна конференція.

Що там обговорювали:

сучасні небезпеки інтернету та способи боротьби з ними;

шляхи побудови безпечного онлайн-простору в Україні;

сексуальне насильство в цифровому середовищі;

поради батькам щодо безпеки дітей в інтернеті;

дезінформація та фейки.

Де переглянути лекції та дискусії? Конференція відбувалася у відеоформаті в режимі онлайн. Безкоштовно переглянути матеріали заходу можна на ютуб-каналі Мінцифри.