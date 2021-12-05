Вчити вірші – цікаво та легко: 44 пісні на слова українських поетів

5 грудня 2021 , 11:50
Читать новость на русском

Джерело:

"Нова українська школа"

Психологи радять запам’ятовувати великий обсяг інформації, вигадуючи ритм і риму. А ще буває таке, що ви "заслухаєте" пісню настільки, що не помічаєте, як вивчили її слова. Так і з віршами. На сьогодні багато артистів створили пісні на слова українських поетів.

Вчені стверджують, що, слухаючи музику, дитина "вживається" в музичні образи, "будує" асоціації тощо. Тому нижче читайте добірку пісень на слова українських поетів, які зацікавлять учнів і полегшать вивчення віршів.

До теми Українська школярка перемогла на всесвітньому поетичному конкурсі у Парижі

Пісні на слова українських поетів

Вірші Тараса Шевченка

  • Скрябін – "Мені Однаково". Поет написав цей вірш 17–19 травня 1847 у Санкт-Петербурзі. Він входить до циклу “В казематі”. Головна ідея цих віршів – туга за рідним краєм і переживання за долю України.
  • Хочу ЩЕ! – "Тополя". Цю баладу Шевченко написав в Санкт-Петербурзі 1839 року. Вона входить до списку ранніх творів українського поета.
  • Ot Vinta – "Кохайтеся, чорноброві". Поему "Катерина" Тарас Шевченко написав у Петербурзі наприкінці 1838 – на початку 1839 років. Вона є своєрідною вдячністю Василю Жуковському за викуп із кріпацтва 22 квітня 1838 року.
  • Кому вниз – "З Холодного Яру". У вірші "Холодний Яр" Шевченко засуджує соціальну несправедливість і викриває людей, які називають себе патріотами, але водночас брешуть про історичні події – наприклад, що гайдамаки були й розбійниками й крадіями.
  • Водограй – "Зоре моя вечірняя". Цей вірш Кобзар написав під час першого заслання в Орській фортеці, коли тужив за українською природою.
  • Man from Light – "Зоре моя", "Доля". Вірш "Доля" є частиною ліричного циклу "Доля", "Муза", "Слава" 1858 року. У ньому Шевченко переосмислює свій творчий шлях, це своєрідний поетичний підсумок прожитого життя.

Вірші Лесі Українки

Вірші Івана Франка

Вірші Миколи Вінграновського

Вірші Василя Стуса

Вірші Василя Симоненка

Вірші Ліни Костенко

Вірші Павла Тичини

Вірші Дмитра Павличка

Вірш Олександра Олеся

Вірш Євгена Плужника

  • O.Torvald – "Мовчи". Євген Плужник написав цей вірш за кілька років до Голодомору, розчарований радянською державністю. Його звинуватили в належності до націоналістичної терористичної організації й заслали на Соловки, де він і помер.

Вірші Григорія Сковороди

  • Kurs Valüt – "Kurs Valüt", на слова "Всякому місту — звичай і права". Вірш входить у збірку "Сад божественних пісень, що проросли із зерен Святого Письма". Вона була видана далеко після смерті Григорія Сковороди – у 1861 році.

Вірш Богдана Лепкого

Чому дітям важливо вчити вірші:

  • Покращення пам'яті (чим більше дитина вчить вірші, то краще та швидше запам’ятовуватиме іншу інформацію).
  • Збагачення словникового запасу (після вивченні вірша, запитуйте в дитини, чи знає вона значення всіх слів, та обговорюйте, що незрозуміло).
  • Розвиток дикції (вивчення віршів допоможе дитині розвинути вимову, дикцію та мовлення).
  • Формування образного мислення (щоб сформувати образне мислення під час вивчення віршів, необхідно пояснити дитині, що варто сюжет у поезії уявляти у своїй голові).

Окрім того, за словами вчителів, варто вчити з дитиною вірші з повчальним та патріотичним змістом. Вони допоможуть учням зрозуміти певні життєві ситуації та мають неперевершений виховний момент.

Автор: Марія Бондар