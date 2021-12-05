Вчені стверджують, що, слухаючи музику, дитина "вживається" в музичні образи, "будує" асоціації тощо. Тому нижче читайте добірку пісень на слова українських поетів, які зацікавлять учнів і полегшать вивчення віршів.
До теми Українська школярка перемогла на всесвітньому поетичному конкурсі у Парижі
Пісні на слова українських поетів
Вірші Тараса Шевченка
- Скрябін – "Мені Однаково". Поет написав цей вірш 17–19 травня 1847 у Санкт-Петербурзі. Він входить до циклу “В казематі”. Головна ідея цих віршів – туга за рідним краєм і переживання за долю України.
- Хочу ЩЕ! – "Тополя". Цю баладу Шевченко написав в Санкт-Петербурзі 1839 року. Вона входить до списку ранніх творів українського поета.
- Ot Vinta – "Кохайтеся, чорноброві". Поему "Катерина" Тарас Шевченко написав у Петербурзі наприкінці 1838 – на початку 1839 років. Вона є своєрідною вдячністю Василю Жуковському за викуп із кріпацтва 22 квітня 1838 року.
- Кому вниз – "З Холодного Яру". У вірші "Холодний Яр" Шевченко засуджує соціальну несправедливість і викриває людей, які називають себе патріотами, але водночас брешуть про історичні події – наприклад, що гайдамаки були й розбійниками й крадіями.
- Водограй – "Зоре моя вечірняя". Цей вірш Кобзар написав під час першого заслання в Орській фортеці, коли тужив за українською природою.
- Man from Light – "Зоре моя", "Доля". Вірш "Доля" є частиною ліричного циклу "Доля", "Муза", "Слава" 1858 року. У ньому Шевченко переосмислює свій творчий шлях, це своєрідний поетичний підсумок прожитого життя.
Вірші Лесі Українки
- Сестри Тельнюк "Досадонька". Зазначимо, що віршів, покладених на слова Лесі Українки, дуже мало.
- Щоби надихнутися, послухайте, як вірш "Contra spem spero" розповідає Олександр Положинський.
Вірші Івана Франка
- Один в каное – "Човен". Іван Франко написав цей вірш у 1880 році, а гурт "Один в каное" склав музику на вірш у 2010 році.
- Плач Єремії – "Як на вулиці зустрінеш". Цей вірш увійшов у збірку "Зів’яле листя". Загалом у ній розкривається душевна трагедія Івана Франка – нерозділене кохання.
- Патриція – "Як почуєш вночі" / "Пташка". Вірш також входить у збірку "Зів’яле листя".
- Кораллі – "Фантастичні думи". Вірш вперше опублікований у журналі "Житє і слово" в 1896 році.
- Тарас Чубай – "Сипле сніг". Вірш – зі збірки "Зів’яле листя".
- Кому Вниз – "Орач". Іван Франко написав вірш "Гріє сонечко" в 1880 році.
- Христина Соловій – "Стежечка". Оригінальний вірш Франка називається "Отсе тая стежечка".
- Ragapop – "Пані Февросія".
Вірші Миколи Вінграновського
- Pianoбой – "Я сів не в той літак". Вірш написано в 1965 році. Збірка "Сто поезій", до якої входить цей вірш, – це спроба Вінграновського писати твори в різних формах.
- O.Torvald – "Це ти".
- Крихітка – "Може бути".
- Фіолет – "Вас ніхто так не любить". Вінграновський написав цей вірш 1976 року. Це був так званий "період застою" за Леоніда Брежнєва, коли в СРСР був сповнений атмосфери безнадії та відсутності перспектив.
Вірші Василя Стуса
- Фіолет – "Напевне, так і треба". Поет написав вірш у 1972 році.
- Сергій Мороз – "Зазираю в завтра". Цей вірш також увійшов до збірки аудіозаписів читання поезії Василя Стуса. Автор надиктував їх і записав наприкінці 1960-х років.
- Тінь сонця – "У цьому полі, синьому, як льон". Вірш, у якому ліричний герой протистоїть негараздам і тривогам, у ньому порушуються питання самотності і складності доленосних виборів.
Вірші Василя Симоненка
- Kozak System – "Не моя". Цей вірш Василь Симоненко написав за рік до своєї смерті. Того ж літа 1962-го поета сильно побили працівники міліції на залізничній станції.
- Біла Вежа – "Виростеш ти, сину".
Вірші Ліни Костенко
- Jamala – "Неандертальці".
- Brutto – "Вечірнє сонце".
- Фіолет – "Спини мене". У вірші "Спини мене" немає розділових знаків. Це не притаманний Ліні Костенко стиль написання.
- Віталій Козловський – "І все на світі треба пережити". Вірш входить до збірки "Триста поезій".
- Дмитро Лилик – "В пустелі сизих вечорів".
Вірші Павла Тичини
- The Doox – "Гаї Шумлять".
- Хорея Козацька – "Як упав же він із коня".
- Мертвий півень – "Панно Інно". Цей автобіографічний твір Тичина написав 1915 року й додав його до другого видання збірки "Сонячні кларнети".
- Dakh Daughters Band – "Panno Inno".
- Man from Light – "Гаї шумлять", "Пробіг зайчик", "Сонячні кларнети".
- Kurs Valüt – "Весело" теж на слова вірша "Гаї шумлять".
Вірші Дмитра Павличка
Вірш Олександра Олеся
Вірш Євгена Плужника
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O.Torvald – "Мовчи". Євген Плужник написав цей вірш за кілька років до Голодомору, розчарований радянською державністю. Його звинуватили в належності до націоналістичної терористичної організації й заслали на Соловки, де він і помер.
Вірші Григорія Сковороди
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Kurs Valüt – "Kurs Valüt", на слова "Всякому місту — звичай і права". Вірш входить у збірку "Сад божественних пісень, що проросли із зерен Святого Письма". Вона була видана далеко після смерті Григорія Сковороди – у 1861 році.
Вірш Богдана Лепкого
Чому дітям важливо вчити вірші:
- Покращення пам'яті (чим більше дитина вчить вірші, то краще та швидше запам’ятовуватиме іншу інформацію).
- Збагачення словникового запасу (після вивченні вірша, запитуйте в дитини, чи знає вона значення всіх слів, та обговорюйте, що незрозуміло).
- Розвиток дикції (вивчення віршів допоможе дитині розвинути вимову, дикцію та мовлення).
- Формування образного мислення (щоб сформувати образне мислення під час вивчення віршів, необхідно пояснити дитині, що варто сюжет у поезії уявляти у своїй голові).
Окрім того, за словами вчителів, варто вчити з дитиною вірші з повчальним та патріотичним змістом. Вони допоможуть учням зрозуміти певні життєві ситуації та мають неперевершений виховний момент.