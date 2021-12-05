Вчені стверджують, що, слухаючи музику, дитина "вживається" в музичні образи, "будує" асоціації тощо. Тому нижче читайте добірку пісень на слова українських поетів, які зацікавлять учнів і полегшать вивчення віршів.

До теми Українська школярка перемогла на всесвітньому поетичному конкурсі у Парижі

Пісні на слова українських поетів

Вірші Тараса Шевченка

Вірші Лесі Українки

Сестри Тельнюк "Досадонька". Зазначимо, що віршів, покладених на слова Лесі Українки, дуже мало.

Щоби надихнутися, послухайте, як вірш "Contra spem spero" розповідає Олександр Положинський.

Вірші Івана Франка

Вірші Миколи Вінграновського

Вірші Василя Стуса

Вірші Василя Симоненка

Вірші Ліни Костенко

Вірші Павла Тичини

Вірші Дмитра Павличка

Вірш Олександра Олеся

Вірш Євгена Плужника

O.Torvald – "Мовчи". Євген Плужник написав цей вірш за кілька років до Голодомору, розчарований радянською державністю. Його звинуватили в належності до націоналістичної терористичної організації й заслали на Соловки, де він і помер.

Вірші Григорія Сковороди

Kurs Valüt – "Kurs Valüt", на слова "Всякому місту — звичай і права". Вірш входить у збірку "Сад божественних пісень, що проросли із зерен Святого Письма". Вона була видана далеко після смерті Григорія Сковороди – у 1861 році.

Вірш Богдана Лепкого

Чому дітям важливо вчити вірші: