Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співробітництво з страховими компаніями, щоб забезпечити для освітян страхування здоров’я, у тому числі від захворювання на СОVID-19.

Відповідні листи з врахуванням у роботі відправили керівникам закладів освіти, передає МОН.

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Там наголосили, що у зв’язку зі зростанням кількості виявлених хворих на коронавірус, МОН підписало меморандум, який спрямований на забезпечення учасників освітнього процесу доступними та якісними послугами у сфері добровільного страхування здоров'я.

Страхові компанії зобов'язалися розробити доступні програми добровільного страхування для сфери освіти та за потреби корегувати їх,

– запевнили у Міносвіти.

До слова, раніше т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет сказав, що коштів на страхування вчителів не передбачено, але МОН в рамках перерозподілю видатків в розмірі 540 мільйонів гривень хоче спрямувати їх на засоби по боротьбі з коронавірусом.